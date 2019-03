‘Raketaanval op Tel Aviv vanuit Gaza, meerdere explosies gehoord’

In de Israëlische stad Tel Aviv is donderdagavond het raketwaarschuwingssysteem afgegaan. Volgens het Israëlische leger gebeurde dat nadat er twee raketten vanuit Gaza waren afgevuurd op de kuststad, zo meldt persbureau Reuters. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Ook over eventuele schade is nog niets duidelijk.

Zeker één raket zou door het leger zijn onderschept, meldt de Israëlische krant Haaretz. Het andere projectiel zou op een open vlakte zijn geland. Volgens het dagblad heeft premier Benjamin Netanyahu direct een spoedzitting belegd over de nationale veiligheid.

Journalisten van Reuters namen meerdere explosies waar, maar het is volgens het persbureau onduidelijk of deze door raketten werden veroorzaakt. Tegenover Haaretz verklaren ooggetuigen meerdere explosies te hebben gehoord en te hebben gezien hoe het afweersysteem Iron Dome de raketten zou hebben onderschept.

Wie de projectielen mogelijk heeft gelanceerd, is nog niet duidelijk. Het Israëlische leger houdt de Palestijnse beweging Hamas verantwoordelijk en zegt later met meer details naar buiten te komen. Het is uitzonderlijk dat het raketafweersysteem afgaat in Tel Aviv: dat gebeurde vier jaar geleden voor het laatst.

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bracht onderstaande beelden naar buiten waarop te zien zou zijn hoe een van de projectielen werd onderschept: