Ook Japan en Rusland houden Boeing 737 MAX aan de grond

Ook Rusland, Japan, Brazilië, Colombia, Mexico en Panama hebben donderdag hun luchtruim gesloten gesloten voor de Boeings 737 MAX 8 en 9, het vliegtuigtype dat in korte tijd twee keer neerstortte. Al eerder werd het Europees luchtruim gesloten voor de Boeing 737 types en besloten ook China en de Verenigde Staten deze vliegtuigen aan de grond te houden.

Directe aanleiding is de vliegtuigramp in Ethiopië zondag waarbij alle 157 inzittenden om het leven kwamen. Het vliegtuig stortte neer kort na vertrek uit de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. Het is nog niet duidelijk wat de ramp heeft veroorzaakt. De zwarte doos is donderdag naar Parijs gebracht om te worden onderzocht door de Franse autoriteiten. In november crashte hetzelfde type vliegtuig van Lion Air kort na vertrek in de Javazee. Hierbij kwamen 189 mensen om het leven.

De Indonesische luchtvaartmaatschappij Garuda liet donderdag weten de bestelling van 49 Boeings 737 MAX te heroverwegen. De luchtvaartmaatschappij laat het definitieve besluit afhangen van het onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA, aldus persbureau Reuters.

Bestseller

De FAA besloot woensdagmiddag de Boeings toch aan de grond te houden op basis van nieuwe satellietdata en onderzoek op de plek van de vliegramp. Eerder op de dag had de autoriteit nog had laten weten “geen reden” te zien voor een verbod. Dit zorgde voor kritiek van onder meer de Amerikaanse vakbond voor luchtvaartpersoneel. Volgens de vakbond riep de vliegtuigramp “ernstige vragen op over de veiligheid” van het toestel. Volgens de website FlightRadar24, die vluchtgegevens analyseert, staan nu wereldwijd alle vliegtuigen in kwestie aan de grond.

De Boeing 737 MAX is een relatief nieuw toestel. Het eerste exemplaar werd in mei 2017 geleverd aan een dochtermaatschappij van het Indonesische Lion Air. Inmiddels zijn er vier varianten (MAX 7, 8, 9 en 10) die oplopen in omvang. Het vliegtuig is zuiniger en stiller dan de voorgangers.