Onvrede bij de Tweede Kamer: het Haga Lyceum sluiten, dat mag niet

Het kan niet, het mag niet, of nou ja: het zou niet moeten kunnen. En toch stond de Tweede Kamer donderdag machteloos tijdens een debat over het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum. Vrijwel de gehele Tweede Kamer – op Denk na – voelde ongemak, of zelfs woede, over wat er op de school aan de hand is. „Zo veel misstanden en dan met lege handen staan”, zei SP’er Jasper van Dijk.

Vorige week bleek uit informatie van inlichtingendienst AIVD dat het bestuur van de islamitische school banden onderhoudt met Tsjetsjeense terroristen. De dienst waarschuwde burgemeester Femke Halsema over de „antidemocratische gedragingen”, waarop Halsema alle subsidies aan de school bevroor – tot het omstreden bestuur opstapt.

Maar waarom slúit de overheid de school niet, wilde een groot deel van de Tweede Kamer weten? „Waarom kan de overheid wel drugspanden sluiten, maar niet een school waar kinderen met dit soort gif worden geïndoctrineerd?”, vroeg onder meer VVD’er Rudmer Heerema zich af. Over wat de overheid kan doen, debatteerde de Tweede Kamer donderdag met de ministers Ferdinand Grapperhaus (Justitie, CDA), Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) en Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie). Vrij weinig, bleek - vooralsnog.

Waar veel partijen het kabinet opriepen de school te sluiten, of toch in ieder geval andere wettelijke manieren te vinden de school aan te pakken, was het kabinet duidelijk. Slob: „De signalen van de AIVD zijn nog onvoldoende om in te grijpen.” Grapperhaus zei dat de signalen gaan over salafisme en het „ondemocratische gehalte van de school”, maar dat is niet strafbaar.

En dan was er nog de grondwet, die vrijheid van onderwijs garandeert en ingrijpen per definitie bemoeilijkt. SGP’er Roelof Bisschop: „Dat artikel is een parel, maar het is ontoelaatbaar dat het wordt misbruikt.”

Of kan er toch iets? Vorige week werd de Onderwijsinspectie het werk onmogelijk gemaakt tijdens een onaangekondigd bezoek. Volgens Slob intimideerde de schooldirecteur de inspectie. Was dát geen reden om de financiering van de school te stoppen, vroegen onder meer SP en PvdA. Wettelijk kan Slob dit doen als de inspectie het werk wordt belemmerd. Maar ja: inmiddels mag de inspectie weer op de school langskomen. Aangekondigd, dat wel.

Uit een recent concept-rapport bleek nog, op basis van aangekondigde bezoeken, dat het goed zat op de school. Dat bemoeilijkt ingrijpen. „We worden gepiepeld”, zei SP’er Van Dijk. Voor de zomer volgt er een nieuw inspectierapport over het Haga.