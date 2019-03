OM eist 10 jaar tegen echtpaar voor rol bij dood dochter

Een moeder en haar ex-man uit Zwaag worden verdacht van de moord op dochter Joëlle Tromp in 2012. Het Openbaar Ministerie stelt dat de twee de 29-jarige een zelfmoordmiddel uit China hebben toegediend en eiste donderdag tien jaar cel. Het echtpaar stelt dat Joëlle het middel zelf heeft ingenomen, meldt persbureau ANP.

Naar de doodsoorzaak van Joëlle werd pas een strafrechtelijk onderzoek geopend toen haar zus Thirza in 2016 ook dood werd gevonden. Thirza pleegde vermoedelijk zelfmoord, nadat zij jarenlang seksueel misbruik was in een evangelisch zorgcentrum. Moeder Linda H. werkte ook in dit zorgcentrum.

‘Moord in vereniging’

Het OM spreekt bij Joëlle van moord in vereniging. Volgens de aanklager hebben de moeder en stiefvader de vrouw vastgehouden en het middel toegediend. Het euthanasiemiddel dat in het lichaam van de vrouw werd aangetroffen zou door het toenmalig echtpaar in China zijn besteld. De officier van justitie noemt het moord in “kalm beraad”.

Beide verdachten zeggen dat zij de vrouw bij thuiskomst dood in haar rolstoel aantroffen. Justitie merkt daarbij op dat zij pas de volgende ochtend een huisarts belden en hiervoor bij verhoor verschillende redenen opgaven.

Justitie stelt dat de vrouw zichzelf eerder wel beschadigd had, maar dat van hulp bij zelfdoding geen sprake kan zijn als iemand het middel niet zelf inneemt. Uitspraak wordt over ongeveer een maand verwacht.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl.