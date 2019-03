Landelijke stroomstoring in Venezuela grotendeels voorbij

De grote stroomstoring in Venezuela is na een week in vrijwel het gehele land voorbij. Vanaf donderdag kunnen inwoners van het Zuid-Amerikaanse land weer naar hun werk, al blijven scholen nog een dag gesloten. Dat maakte de minister van Informatie Jorge Rodríguez woensdag (plaatselijke tijd) bekend in een verklaring op de staatstelevisie.

De stroomvoorziening is volgens hem grotendeels hersteld, maar hij benadrukte dat in sommige gebieden problemen blijven bestaan doordat transformatoren daar gesaboteerd zijn.

De grote black-out begon vorige week donderdag in grote delen van het land tijdens de middagspits. Een dag later maakte de regering van Nicolás Maduro bekend dat alle scholen en overheidsgebouwen gesloten werden.

Massale plunderingen

Afgelopen weekend had volgens de president 70 procent van het land weer elektriciteit. De oorzaak van de storing is nog onduidelijk. Maduro zegt dat een cyberaanval de oorzaak is, hij wees meteen beschuldigend naar de Verenigde Staten. De VS hebben een reeks sancties tegen de regering in Caracas ingesteld, die ook de brandstofvoorziening raken.

Deskundigen en personeel van de waterkrachtcentrale waar de storing begon, wijten de storing echter aan gebrekkig onderhoud en minimale investeringen. Die zouden gevolg zijn van de crisis in Venezuela die nu al zo’n vijf jaar duurt.

Venezolanen lijden al jaren onder chronische voedsel- en medicijntekorten. De stroomstoring maakte hen nog nog wanhopiger. Dat leidde de afgelopen dagen tot plunderingen van onder meer supermarkten, apotheken en hotels. In Maracaibo, de tweede stad van het land, zouden honderden zaken geplunderd zijn.