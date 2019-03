Laat op LinkedIn je expertise gelden

Haar gepersonaliseerde vakblad, zo noemt Aaltje Vincent haar tijdlijn op LinkedIn. De sollicitatiecoach schreef tien jaar geleden het boek Solliciteren via LinkedIn, onlangs verscheen de zestiende druk.

Maar waar veel mensen het online platform kennen van de zoektocht naar een nieuwe baan, strijdt Vincent tegen dat imago. „Mijn connecties variëren van studiegenoten tot collega’s uit hetzelfde vakgebied, en van mensen die mij inspireren tot wetenschappers die relevante onderzoeken delen. Ik zorg er op die manier voor dat ik op de hoogte ben van wat er speelt.”

De site, die 7 miljoen gebruikers in Nederland heeft, wordt naast berichten van werkzoekenden inderdaad veel gebruikt voor andere werkgerelateerde content. Sterker nog: berichten gaan ook op LinkedIn weleens viral. Door berichten van anderen ‘interessant’ te vinden, te reageren op andermans berichten of zelf artikelen te schrijven die voor jouw vakgebied nuttig zijn, laat je aan je netwerk zien dat je weet wat er speelt. Je kunt je eigen er diensten aanprijzen, of gewoon je expertise laten gelden.

Vooral voor freelancers biedt LinkedIn daarom mogelijkheden. „In dienst van een consultancy hield ik vooral andere mensen in de gaten. Nu gebruik ik het voor mijn eigen zaken”, zegt Ruud Schapenk, die samen met twee vrienden de talkshow De Stadsstaat organiseert. „Wie in dienst is, hoeft zichzelf toch minder in de etalage te plaatsen.” Nu is dat onderdeel van zijn werk.

Zijn evenementen promoot Schapenk actief via LinkedIn, maar ook sprekers benadert hij via het medium. „Ik laat daar mijn carrière voor mij spreken: ik heb bij een consultancybureau gewerkt, dan nemen mensen je toch serieuzer.” Het netwerk maakt de lijnen naar interessante sprekers bovendien korter. „Een berichtje met een persoonlijke uitnodiging is zo verstuurd.”

Om je digitale netwerk zo goed mogelijk op te bouwen, adviseert Vincent in te zetten op drie verschillende ‘connecties’. „Mensen die je al kent van je studie, vakgenoten die je volgt en mensen uit andere branches die je inspireren. Veel mensen lijken misschien moeilijk te benaderen vanwege hun indrukwekkende carrière, maar met een persoonlijk bericht is het contact zo gelegd.”

Dat zoiets zelfs lukt met grote leiders, bewees David Kat, in Europa verantwoordelijk voor start-up Wasteless. Hij vroeg Paul Polman, voormalig ceo van Unilever, via LinkedIn om een videoboodschap in te spreken ter inleiding van een vergadering met grote supermarkten, om voedselverspilling tegen te gaan. „Ik volgde hem al een tijd op LinkedIn, dus ik wist dat het onderwerp hem na aan het hart gaat. Had ik dat via de officiële kanalen gedaan, dan was dat nooit gelukt. Het is een manier om het old boys-netwerk een beetje open te breken.”

Uithangbord

Niet alleen ondernemers, ook bedrijven kunnen de vruchten plukken van actieve medewerkers op LinkedIn. „Als medewerkers delen wat hun werk inhoudt en berichten plaatsen over de projecten waar ze mee bezig zijn, is dat voor ons een geweldig visitekaartje in de zoektocht naar nieuwe collega’s”, vertelt Erik van den Hoff, werkzaam bij arbeidsspecialist Techsharks, dat personeel in onder andere de techniek detacheert.

Het bedrijf met driehonderd medewerkers kent tientallen ‘ambassadeurs’, die regelmatig uitdragen waarom uitgerekend Techsharks een goede werkgever voor hen is. Berichten over projecten en opleidingen die ze volgen, maar ook van etentjes die eens in de twee maanden georganiseerd worden of hun deelname aan gezamenlijke sportevenementen, passeren de revue.

Van den Hoff benadrukt dat het posten op LinkedIn volledig vrijwillig is. „We dwingen niemand. Maar we nodigen ze wel actief uit om van alles te delen.” Zo maken teamleiders en accountmanagers berichten op, die gemakkelijk te delen zijn voor anderen. „Zeker op een krappe arbeidsmarkt, is dat vaak veel meer waard dan een standaard vacature.”

Aaltje Vincent prijst de wijze waarop Techsharks bouwt aan haar imago. Dat is volgens haar ook waar het om draait op LinkedIn: een netwerk opbouwen en mensen laten zien wat je kunt, waarin je in geïnteresseerd bent en wat je belangrijk vindt. Als zzp’er, maar ook als bedrijf. „Wie gelijktijdig met de inschrijving bij de Kamer van Koophandel actief wordt op het sociale netwerk, is eigenlijk al veel te laat. Een netwerk opbouwen begint al ver daarvoor.”

Van den Hoff geeft eenzelfde tip: „Naast mijn huidige baan staat op mijn profiel ook dat ik organisatiepsycholoog ben – iets waar ik misschien over tien jaar wel graag als zelfstandige in verder wil. Op die manier profileer ik me nu al op dat gebied.”

Kennis in huis

Volgens Vincent zit het verschil tussen LinkedIn en andere sociale media hem in het karakter van de connecties. „Op Twitter kan iedereen je volgen, op LinkedIn laat je mensen toe tot je netwerk. Daar kun je dus veel selectiever in zijn.” Kat stelt bovendien dat LinkedIn daardoor een veiligere omgeving lijkt. „Op Twitter slaat toch snel de vlam in de pan, mede door alle anonieme accounts. Op LinkedIn weet je dat al je connecties je reactie kunnen zien, dus denk je wel twee keer na voordat je iemand beledigt.”

Dat betekent tegelijkertijd dat de eisen aan een gemiddeld bericht of een reactie op LinkedIn hoger liggen. Mensen zijn op zoek naar inspiratie, je profileert jezelf er op professioneel gebied.

Kat onderbouwt zijn reacties daarom vaak met wetenschappelijke artikelen. „Daarmee laat je zien dat je kennis van zaken hebt. En dát zorgt ervoor dat je opvalt bij de mensen die geïnteresseerd zijn in die kennis.”

Volgens sollicitatiecoach Vincent is inhoudelijk reageren op andermans en eigen berichten indirect zelfs de beste manier om iets aan je netwerk te hebben. „Wie enkel reageert met linkjes naar een boek dat hij zelf heeft geschreven of kaartjes voor een eigen evenement, zal waarschijnlijk bot vangen. Laat je zien dat je kennis in huis hebt, dan zal je interessanter zijn voor je netwerk – en dat boek verkopen met je expertise, in plaats van koude acquisitie.”