Lesbische vrouwen krijgen behandeling in 2019 toch vergoed

Alleenstaande en lesbische vrouwen die kunstmatige inseminatie gebruiken om een kind te krijgen, zullen in elk geval dit jaar die behandeling vergoed krijgen. Dit blijkt uit een brief van minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) aan de Tweede Kamer, woensdag, in reactie op na vragen van Kamerlid Vera Bergkamp (D66).

Er was ophef ontstaan over zijn eerdere besluit om vruchtbaarheidsbehandelingen voor alleenstaande en lesbische vrouwen niet meer te vergoeden omdat er strikt genomen geen medische noodzaak voor is. Na een petitie van tien dagen geleden, die 88.000 mensen ondertekenden, heeft Bruins een voorlopige maatregel getroffen: vrouwen die wachten op kunstmatige inseminatie krijgen dat vergoed.

De afgelopen jaren vergoedden zorgverzekeraars kunstmatige inseminatie 6.000 keer per jaar voor alleenstaande en lesbische vrouwen. Dat zit niet in het basispakket, omdat de vrouwen medisch niets mankeert, maar werd in de praktijk wel vergoed. Daar had Bruins in februari met zij n brief een eind aangemaakt. Een definitief besluit van de minister volgt later dit jaar.