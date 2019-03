Klimaatspijbelaars willen de druk op de ketel houden

Een politieagent maant Jan Timmerman (18) om goed rechts te houden. Hij loopt bijna achteraan in de stoet scholieren die donderdag aandacht vraagt voor het klimaat. Samen met ongeveer vijfduizend anderen loopt Timmerman van de Dam naar het Museumplein in Amsterdam. Vijf weken geleden, in Den Haag, liep hij ook al mee. Toen kreeg hij vrij van zijn school in Geldermalsen, vandaag niet. „Ik heb me dus maar ziek gemeld. Dit is te belangrijk om te missen.”

Yanna (14) heeft niet gespijbeld. Vanwege een studiedag op haar middelbare school in Delft heeft ze toevallig vrij. De details van de doorrekening van de klimaatplannen van het kabinet door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) van woensdag kent ze niet, maar ze weet wel dat de plannen niet de beoogde reductie halen. „Er moet gewoon meer gebeuren. Hopelijk is deze staking een duidelijk signaal aan het kabinet dat daar genoeg voorstanders voor zijn.”

Tweede klimaatstaking

Dat deze tweede klimaatstaking een dag na de doorrekening van de klimaatplannen wordt gehouden, is geen toeval. Youth for Climate, de organisatie achter de staking, verwachtte al dat de klimaatplannen onvoldoende zouden zijn voor de beoogde vermindering van 49 procent CO 2 -uitstoot in 2030, zoals woensdag bleek.

Het kabinet kondigde woensdag gelijk nieuwe plannen aan, voor een CO 2 -heffing voor de industrie. Toch zag Youth for Climate geen reden om de scholierenstaking niet door te laten gaan. Want juist de beoogde vermindering van 49 procent is volgens hen niet voldoende. Dat percentage is namelijk gebaseerd op een temperatuurstijging van 2 graden. De scholieren willen een maximale stijging van 1,5 graad.

Pieter Lossie (17) van Youth for Climate: „Het IPCC, dat voor de Verenigde Naties onderzoek doet naar de gevolgen van klimaatverandering, heeft aangetoond dat 2 graden opwarming veel grotere gevolgen heeft dan 1,5 graad.” Voor 1,5 graad opwarming is een reductie van 55 in plaats van 49 procent nodig in 2030. Ook het klimaatakkoord van Parijs streeft naar 1,5 graad, met als bovengrens 2 graden.

Spanning

Veel scholieren hebben met spanning gekeken naar de doorrekening van het PBL. Eline (15), Jikke (16) en Fien (15) hadden slechter verwacht, maar vonden het toch belangrijk om vandaag de regen te trotseren. Eline: „Als de politiek nu de tijd krijgt, gebeurt er weer een hele periode niks.” Jelmer (16), die in zijn eentje vanuit Rotterdam is afgereisd, is het daarmee eens. „Juist nu moet je de druk op de ketel houden.”

Lees ook de reactie van Youth for Climate op de doorrekening van het PBL woensdag

Dat vandaag minder scholieren zijn afgereisd naar Amsterdam dan op 7 februari naar Den Haag, toen er vijftienduizend scholieren staakten, verbaast Lossie niet. Om toch jongeren te lokken zijn er meer sprekers en treedt de rapgroep De Jeugd van Tegenwoordig op. Lossie: „De tweede keer is het altijd lastiger om aandacht te krijgen van de media.”

Ook zijn scholen minder bereid geweest om nog een keer vrij te geven. Door alle voorbereidingen heeft Lossie zelf ook een stuk minder tijd aan school kunnen besteden de laatste weken. Binnenkort heeft hij tentamenweek. „Gelukkig heb ik in het begin van het jaar een goede buffer opgebouwd, dus ik maak me geen zorgen.”