Kamer in debat met Rutte over doorrekening klimaatakkoord

Klaver mag beginnen: is hij nog kritisch?

Woensdag blokkeerde de coalitie nog een snel debat over de doorrekeningen van het klimaatakkoord, maar donderdag niet meer. Er was in de tussentijd ook wel wat veranderd: premier Rutte en minister Wiebes (Economische Zaken, VVD) hadden woensdagmiddag aangekondigd dat het kabinet tóch een CO2-heffing wil invoeren en de energierekening voor burgers omlaag wil brengen. Reparatiemaatregelen naar aanleiding van de doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau, die niet al te gunstig uitpakten: vooral lagere en middeninkomens zouden de klimaatmaatregelen in hun koopkracht gaan voelen en de maatregelen in totaal waren sowieso onvoldoende om de CO2-doelen te halen.

Met de snelle en onverwachte kabinetsreactie op de doorrekening werd de linkse oppositie woensdag verrast. GroenLinks-leider Jesse Klaver kon op zijn speciaal belegde persconferentie daarna niet anders meer dan zeggen dat hij had „gejuicht” bij Rutte's aankondiging van een CO2-heffing. Hoe zullen Klaver en de andere linkse oppositieleiders zich donderdagavond richting het kabinet opstellen? Ze kunnen het kabinet richting de verkiezingen van volgende week nu lastiger verwijten dat de grote bedrijven bij de verdeling van de klimaatkosten worden gespaard. De oppositie op rechts heeft het makkelijker: Thierry Baudet (Forum voor Democratie) en PVV-leider Geert Wilders zal Rutte kunnen verwijten een flinke ruk naar links te hebben gemaakt.

Hieronder de volledige sprekerslijst: