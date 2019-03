Kabinet houdt studenten uit Iran extra in de gaten

Het kabinet gaat onderzoekers en studenten uit Iran scherper in de gaten houden. Dat schrijft minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet maakt zich in “toenemende mate zorgen” over het Iraanse raketprogramma en wil voorkomen dat in Nederland opgedane specialistische kennis wordt ingezet voor het ontwikkelen van langeafstandsraketten.

Aanleiding voor het verscherpte toezicht is een “recente casus”. Volgens de NOS gaat het om student aan de TU Delft die kennis kan vergaren over het bouwen en lanceren van raketten.

Toegang ontzeggen

De maatregelen zijn gericht op Iraanse studenten en onderzoekers die “gevoelige studies” doen en die een band hebben met het Iraanse raketprogramma. Het doel is dat het “risico op ongewenste technologieoverdracht [wordt] verkleint”. Het kabinet heeft al juridische mogelijkheden om studenten en onderzoekers de toegang te ontzeggen tot specifieke studies en onderzoeksvelden, schrijft minister Blok.

Studenten en onderzoekers uit Noord-Korea worden al streng in de gaten gehouden. Dit verscherpte toezicht gold tot 2016 ook voor Iraanse studenten, maar dat werd losgelaten na het nucleaire akkoord in 2015.

In ruil voor het opheffen van internationale sancties besloot Iran om inspecteurs van het internationale atoomenergieagentschap IAEA toe te laten. Na het eenzijdig opzeggen van de deal door de Amerikaanse president Trump in mei 2018, is de zorg in de internationale gemeenschap over het Iraanse nucleaire programma toegenomen.