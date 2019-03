Inspectie onderzoekt werkdruk onder accountants

De Inspectie SZW (van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gaat onderzoek doen naar werkstress en -druk onder accountants. Dat maakte de instantie donderdag bekend. Deze week ontvangen zo’n vijftig accountantskantoren een brief waarin de inspectie een bezoek aankondigt, laat een woordvoerder weten. Daar zitten ook grote accountantskantoren op de Zuidas tussen.

De inspectie zegt verschillende „signalen” te hebben ontvangen over een hoge werkdruk onder zogenoemde young professionals in de financiële sector. Uit een onderzoek van Nyenrode Business Universiteit, afgelopen voorjaar gepubliceerd, bleek zelfs dat jonge accountants zo’n hoge werkdruk ervaren dat „hun professioneel kritische instelling en daarmee de kwaliteit van hun werk in het geding komt”.

Bij het bezoek van de inspectie zullen de accountantskantoren worden doorgelicht op hun beleid om hoge druk, stress en daaraan gerelateerde gezondheidsklachten te voorkomen. Is dat beleid slecht, niet up-to-date of helemaal niet aanwezig, dan krijgt het bedrijf van de arbeidsinspectie een waarschuwing en de tijd om te zorgen dat er wél goed beleid komt.

Pas als bij herinspectie blijkt dat er helemaal geen concrete stappen zijn genomen, volgt eventueel een boete.

Uit het onderzoek van Nyenrode bleken vijf factoren van belang in de hoge werkdruk die accountants ervaren. De eerste: het tekort aan accountants. In 2017, zo analyseerde de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), nam de vraag naar accountants met 31 procent toe.

In de periode dat de jaarrekeningen van bedrijven goedgekeurd moeten worden, traditioneel de drukste periode van het jaar, gaven de ondervraagde accountants aan zo’n 60 uur per week te werken.

De overige vier factoren zijn een ‘onrealistische planning’, ‘irrealistische klanten’, ‘toegenomen eisen en toezicht’ en de ‘up-or-out-cultuur’. Vooral bij grote accountantskantoren speelt dat laatste: óf je wordt op een gegeven moment partner, óf je verlaat het bedrijf.

De werkdruk is zo hoog, vinden jonge accountants, dat ze het vak de rug toekeren. Nu zijn er te weinig accountants. „Dit probleem is nog niet opgelost.”

Doel van de inspectieronde, laat de woordvoerder van Inspectie SZW weten, is dat werkgevers zich bewust worden van het probleem. En dat is ook in hun eigen belang, benadrukt hij: als een werknemer stress ervaart, leidt dat tot uitval, en dat brengt uiteindelijk ook weer kosten met zich mee.

De afgelopen jaren heeft de Inspectie SZW zich steeds vaker met het thema ‘werkstress’ bezig gehouden. Eerder deed het een soortgelijk onderzoek in de zorg, onder medewerkers in gevangenissen en in het onderwijs.