Heerschop mist als solist satirische scherpte

Cabaret De minister van Enthousiasme door Peter Heerschop. Gezien: 13/3 in Schouwburg, Amstelveen. Tournee t/m 1/6. Inl. bostheaterproducties.nl ●●●●●

Peter Heerschop gaat een toespraak houden, zegt hij, want een toespraak kan begeesteren en hoop bieden. Denk aan Kennedy, Gandhi, Martin Luther King (nee, erg origineel zijn zijn voorbeelden niet). Iedereen verdient minstens één keer in zijn leven te worden toegesproken, stelt hij vast – stratenmaker, hoer, er valt altijd wel een jubileum te verzinnen om iemand prijzend toe te spreken.

De minister van Enthousiasme is het nieuwe soloprogramma van de vooral van cabaretgroep NUHR bekende Peter Heerschop. Het werkt via diverse omwegen toe naar de toespraak die hij in het begin heeft beloofd – een nogal braaf referaat vol goed bedoelde levenslessen. De satirische scherpte die zo vaak het kenmerk was van de NUHR-programma’s, blijft hier vrijwel achterwege. Als solist zoekt Heerschop het vooral in jeugd- en andere herinneringen die hij zelf op een toegeeflijk moment omschrijft als „onbelangrijke situaties van mezelf”.

Erg interessant zijn die verhalen inderdaad niet. Ze gaan onder meer over een spreekbeurt over Kennedy die hij als achtjarig joch zou hebben gehouden op de lagere school, over het invullen van de juiste clichéwoorden in allerlei clichézinnetjes en over een leraar die hem ooit aan het stotteren zou hebben gebracht met de woorden: „Ik heb niet zo veel met jou.”

Samen met regisseur Raoul Heertje heeft Heerschop in dit programma een handvol invallen en anekdotes samengebracht in de kennelijke veronderstelling dat hij daar – met zijn ontegenzeggelijke flair – wel een leuke avond van kon maken. Maar het resultaat blijft flets. De minister van Enthousiasme is een gekunstelde constructie, waarin de titel en het thema voortdurend buiten beeld raken. Zo ontstaat er ook geen enkele spanning over de vraag of hij nog aan de beloofde slottoespraak zal toekomen. En wat daarvan de strekking zal zijn.