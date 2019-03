Emmen wil met miljoenen euro’s noodlijdend Wildlands redden

Het college van Emmen wil dat de gemeente de enige financier gaat worden van het noodlijdende dierenpark Wildlands Adventure Zoo. Emmen heeft al voor 59 miljoen euro belang in het park en heeft donderdag voorgesteld de leningen van VolkerWessels en Rabobank, á 18,3 miljoen euro, over te nemen. De gemeenteraad stemt over twee weken over het voorstel.

Emmen wil de leningen aflossen en een nieuwe lening van 11 miljoen euro verstrekken aan het park. In totaal zou het belang van de gemeente uitkomen op 80,6 miljoen. Dat bevestigt een woordvoerder tegen NRC, na berichtgeving van omroep RTV Drenthe.

De gemeente kan leningen afsluiten tegen gunstiger rente- en aflossingspercentages dan reguliere investeerders, dankzij de Bank Nederlandse Gemeenten. Een nieuw bedrijfsplan moet een besparing van 6,4 miljoen euro opleveren. Wildlands blijft met het nieuwe financieringsmodel een zelfstandige onderneming, benadrukt een woordvoerder van de gemeente.

Tegenvallende bezoekersaantallen

Het Wildlands park had vorig jaar een schuld van rond de 8 miljoen door hoge kosten en tegenvallende bezoekersaantallen. Dit leidde in september tot het ontslag van de directeur. In december vroeg het park uitstel van betaling aan voor de leningen bij de vier grootste financiers.

De gemeente heeft daarop de verschillende financieringsopties voor het park onderzocht: overname, faillissement en herstructurering. De derde, met gemeente Emmen als enige financier, kwam hieruit als beste oplossing, zo stelt het college.

Hoewel er in de goedkeuring van de gemeenteraad nog een onzekerheid schuilt, wordt verwacht dat de raad het voorstel zal aannemen. Dit omdat de alternatieven de gemeente waarschijnlijk meer zouden kosten. Op korte termijn bleek een overname niet mogelijk en bij een faillissement zonder doorstart verliest Emmen de huidige investering. Ook zou dit ertoe leiden dat de 420 banen in het park en de 41 miljoen euro aan directe en indirecte bestedingen in de regio komen te vervallen, zo heeft de gemeente becijferd.

In januari werd al bekend dat grondeigenaar Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) de banden met het park wilde verbreken. Rabobank en VolkerWessels stoppen nu dus ook.

Wildlands opende in 2016 en kwam in de plaats van Dierentuin Emmen. Het park trok vorig jaar 855.000 bezoekers, om rond te komen moet Wildlands dit jaar 940.000 bezoekers verwelkomen.

