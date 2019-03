De dieethype waar je wat aan hebt (om andere redenen dan je denkt)

Pijl volgt de definitie van Valter Longo, die het ‘fasting-mimicking’, noemt. Want je eet wel, maar de stofwisseling bootst het effect na dat je met niet-eten bereikt. Door weinig calorieën, weinig eiwit en geen suiker te eten. „Maar je mag best wat vet en vezelrijke koolhydraten”, zegt Pijl. Een stukje zalm met broccoli, een salade met makreel en avocado bijvoorbeeld – vooral veel groenten dus.

Eerst even wat het niet is. Het is niet wat moslims tijdens de ramadan doen: vasten tussen zonsopgang en zonsondergang. Want meestal wordt na zonsondergang net zoveel gegeten als normaal overdag. Ook de katholieke 40-daagse vastentijd die vorige week begon geldt niet als intermittent fasting, dan eet je wel soberder maar niet per definitie anders. Zelfs sapvasten telt niet, volgens Pijl. „In vruchtensap zit ook veel suiker. Intermittent fasting is: nul suiker, heel weinig eiwit en niet meer dan 700 à 800 kilocalorieën per dag.”

„Het lijkt erop dat vasten in de evolutie verankerd ligt,” zegt Pijl. De moderne kantoormens kan elk moment een Snickers uit de automaat halen, maar in tijden dat de mens soms dagen niets te eten had, overleefde hij ook. Sterker, de overlevingsmodus waarin het lichaam dan schiet, lijkt zelfs heilzaam te zijn.

Het kan ook zieke mensen helpen. „Bij reuma kan vasten het ziekteproces stilleggen. Bij dieren remt het de groei van kankercellen”, zegt Pijl voorzichtig. In Leiden wordt een groep vrouwen gevolgd met borstkanker die een vastendieet volgt. Ook laat Pijl een groep patiënten met diabetes type 2 elke maand vijf dagen vasten. De resultaten komen nog, maar als die positief zijn, zegt dat volgens Pijl ook iets over de impact van vasten op gezonde mensen.

Een recent overzicht van het wetenschappelijk onderzoek naar periodiek vasten in The Annual Review of Nutrition spreekt over „opvallend bewijs uit dieronderzoek en belangrijke aanwijzingen uit menselijke studies” dat vasten de gezondheid kan verbeteren. Onderzoek bij mensen is lastig – vindt maar eens een groep mensen die jarenlang heel trouw hetzelfde dieet volgt. Maar het zou Pijl niet verbazen als vasten het verouderingsproces remt, zoals bij muizen is waargenomen. En dat het de kans op chronische ziekten als diabetes type 2, hart- en vaatziekten en kanker verkleint.

Valter Longo heeft een programma van vijf aaneengesloten dagen, eens in de één tot zes maanden – hoe vaak hangt af van je doel en hoe fit je bent. Het dieet van Michael Mosley gaat uit van het 5:2-regime: van de zeven dagen gebruik je er twee om te vasten. De optimale balans is niet bewezen, maar Pijl verwacht dat vijf dagen achter elkaar beter werkt dan twee losse dagen. „Het lichaam heeft tijd nodig om in de stress te raken. Na vijf dagen zie je veranderingen in het metabolisme die je ook ziet als je langere tijd helemaal niets eet en die ook nog even aanhouden als je weer normaal eet.”

Waarom gaan vasten en keto, een extreem koolhydraatarm dieet, vaak samen?

„Als je vast, is dat niks anders dan een ketogeen dieet”, zegt Pijl. „Bij een dieet zonder suikers en nauwelijks koolhydraten, gaat het lichaam automatisch over op de verbranding van vet.” Ketonzuren die vrijkomen bij de verbranding van vet, ontstaan als de suikervoorraad in het lichaam op is. Sommige doorzetters maken van keto hun eetpatroon. „Maar de vraag is of dit nodig is. Mogelijk bereik je met periodiek vasten hetzelfde gezondheidseffect.”

Overigens is voor veel mensen vijf of twee dagen vasten al moeilijk genoeg. Een sympathieke variant is dan time restricted feeding, noem het nachtvasten, waarbij je het ontbijt overslaat. Pijl kent studies waaruit blijkt dat de kans dat kanker terugkomt na de behandeling kleiner is bij mensen die zestien uur per dag niets eten. Wie aan time restricted feeding doet, heeft bovendien minder kans dik te worden, slaapt beter en heeft vaak meer energie, blijkt uit verschillende studies.