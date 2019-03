Britse oud-militair vervolgd voor twee moorden op ‘Bloody Sunday’ in 1972

Een Britse oud-militair wordt vervolgd voor het doden van twee katholieke mensenrechtenactivisten in het Noord-Ierse Londonderry op ‘Bloody Sunday’, meer dan veertig jaar geleden. Ook wordt hem vier keer poging tot moord ten laste gelegd. Dat heeft het Noord-Ierse Openbaar Ministerie donderdag bekend gemaakt. Bij de schietpartij op 30 januari 1972 kwamen dertien mensen om het leven en raakten veertien mensen gewond.

Tijdens Bloody Sunday opende Britse troepen het vuur op een illegaal georganiseerde protestmars in de Noord-Ierse stad. Alle slachtoffers waren ongewapend en katholiek. De oud-militair, “F”, was één van de zeventien Britse paratroepers waartegen een aanklacht werd overwogen. Tegen de overige zestien militairen heeft de openbaar aanklager onvoldoende bewijs kunnen vinden om tot vervolging over te gaan.

Britse overheid biedt ondersteuning

De Britse minister van Defensie heeft laten weten dat de regering de paratroeper juridisch en geestelijk zal ondersteunen tijdens de aanklacht. Aldus persbureau AP. De minister wil dergelijke rechtszaken in de toekomst ook voorkomen: “De regering gaat het systeem rondom nalatenschap-problemen dringend hervormen. Ons dienende en voormalige personeel mag niet leven in constante vrees voor vervolging.”

De familieleden van de slachtoffers van de schietpartij zeggen “teleurgesteld” te zijn dat niet alle Britse militairen die bij de mars betrokken waren, vervolgd worden. Dat meldt persbureau Reuters.

Het etnische en nationalistische conflict tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland en duurde van de jaren zestig tot 1998. Het conflict werd beslecht met de ondertekening van het Goede Vrijdag-akkoord op 10 april 1998.

Dit bericht wordt aangevuld.