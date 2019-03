Mijn zoontje van vijf en ik zitten samen te eten. Ik vraag hem of hij eigenlijk al weet wat hij later wil worden. Hij antwoordt resoluut: „Bioloog”.

Ik ben verrast en vraag hem of hij weet wat een bioloog allemaal doet. Mijn zoon stelt me gerust. „Nee, maar ik denk dat je van tevoren wel wat uitleg krijgt.”

