Belgische kardinaal Godfried Danneels (85) overleden

De Belgische kardinaal en voormalig aartsbisschop Godfried Danneels is donderdag op 85-jarige leeftijd overleden. Hij stierf thuis in Mechelen. Dat schrijft kardinaal Jozef De Kesel, voorzitter van de Belgische bisschoppenconferentie. Het is niet bekendgemaakt waaraan hij is overleden.

Danneels was dertig jaar aartsbisschop en stond lange tijd bekend als progressief op het gebied van bijvoorbeeld abortus en euthanasie. In 2010 kwam hij onder vuur te liggen vanwege zijn vermeende rol bij het verbergen van een pedofilieschandaal. Hij zou van tientallen misbruikzaken op de hoogte zijn geweest. In 2016 liet het Openbaar Ministerie weten dat alle misdrijven waren verjaard. Danneels zei later zich niet moreel verantwoordelijk te voelen voor misbruik van kinderen door geestelijken. Ook zei hij dat hij niet kon ingrijpen.

Foto uit 2013 zegt veel: Danneels (net overleden) mag mee balkon op met net verkozen paus Franciscus. Hij zou met andere kardinalen afspraken hebben gemaakt om vooruitstrevender paus te krijgen https://t.co/0WUPEHSXn3 via @nieuwsblad_be — Marc Leijendekker (@mwleijendekker) 14 maart 2019

Hij werd 1957 in de parochiekerk van Kanegem tot priester gewijd. Door paus Paulus VI werd hij in 1977 tot bisschop van Antwerpen benoemd. In 1979 werd hij tot aartsbisschop van Mechelen-Brussel benoemd. Hij ging in 2010 met emeritaat.

Kardinaal De Kesel schrijft in een verklaring dat Danneels de kerk leidde “in een periode van fundamentele veranderingen in kerk en samenleving”. “Hij heeft ook beproevingen gekend, en op het einde was hij fel verzwakt en uitgeput. We blijven hem dankbaar gedenken.”