Pauw en Jinek is Amsterdamse televisie vanuit Groningen

De mooiste kamer in Hotel Spoorzicht te Loppersum is voor Eva Jinek, had de eigenaar vooraf al laten weten. Er moest in zijn pand een tussenwand worden verwijderd om de talkshowtafel voldoende ruimte te geven, maar dinsdag- en woensdagavond kwam de beloning: Pauw en Jinek. De verkiezingen werd live uitgezonden vanuit Noord-Groningen. Donderdag trekt de karavaan naar Veghel.

Praat mee met NRC Onderaan dit artikel kunnen abonnees reageren. Hier leest u meer over reageren op NRC.nl.

De talkshowtour is een aardig idee, al tonen sommige elementen het provinciale ongemak dat televisiemakers zo vaak bevangt. Want welke analist kwam dinsdag Groninger zaken duiden? Jort Kelder! Spoorzicht zat tjokvol, dus je zou kunnen zeggen dat heel Loppersum was uitgelopen om eindelijk Jort Kelder in het echt te zien.

Zonder dollen: het bleek dat Pauw en Jinek niet alleen een grote tafel hadden meegebracht naar het hoge noorden, maar ook een busje vol gasten. Ik spotte in twee dagen Lilian Marijnissen, Gert-Jan Segers, Marianne Thieme, Gijs Rademaker, Wouter de Winther, Sander van de Pavert en Freek de Jonge (Groningen-activist te Muiderberg). Daartegenover slechts vier noorderlingen: de Drentse commissaris Jetta Klijnsma, burgemeester Hans Engels en (op de eerste rij in het publiek) de boeren Sabine Grobbink en Bouke Meijer.

Het programma is ook het tijdelijk hernemen van de duopresentatie van Jeroen Pauw en Eva Jinek. Die loopt soepel (Jinek die Pauw geamuseerd corrigeert als deze steeds ‘Commissaris van de Koningin’ zegt), maar het geheel is nog niet meer dan de som der delen. Ik had het gevoel dat ik naar een gemengd dubbel van Roger Federer en Serena Williams zat te kijken. Opmerkelijk, maar in het enkelspel zijn ze beter.

Ik had het gevoel dat ik naar een gemengd dubbel van Roger Federer en Serena Williams zat te kijken. Opmerkelijk, maar in het enkelspel zijn ze beter

Naast de ironicus Pauw komt Jinek al snel weer in de rol van harde interviewer (Jetta Klijnsma had het er moeilijk mee), terwijl ze in Jinek juist sterk is in het afwisselen van zakelijkheid en een ingetogener menselijkheid. Een stoel verder komt Jeroen Pauw in de dubbelconstructie niet toe aan wat hij als geen ander beheerst: het razendsnel creëren van intimiteit met een gast in weerwil van de aanwezigheid van studiopubliek, camera’s en kijkers.

Dat neemt niet weg dat er genoeg te beleven viel. Zoals het schijnbaar willekeurige moment waarop Jinek een vrouw in het publiek het woord gaf, die daarop indrukwekkend haar nood klaagde. Over de aardbevingen, het uitblijvende herstel van de huizen, de onophoudelijke angst van haar kinderen – inmiddels zelfs voor onweer. Het verhaal domineerde de dinsdaguitzending.

Woensdag was Loppersum hoofdzakelijk achtergrondgeluid bij de haastanalyse van de kabinetsmaatregelen na de doorrekening van het klimaatakkoord. Marianne Thieme was sceptisch. Het scheen haar toe of de beleidswijzigingen op een bierviltje waren neergepend. Gert-Jan Segers probeerde haar duidelijk te maken dat het toch echt om een ‘belofte’ ging. Ze debatteerden vervolgens opmerkelijk giftig over de keuze tussen aanjagen en compromissen sluiten. In hetzelfde gesprek claimde Telegraaf-journalist Wouter de Winther de verlaging van de energiebelasting als gevolg van de wijze waarop zijn krant de afgelopen weken de gehaktbal had verdedigd tegen de oprukkende horden klimaatdrammers.

Thieme speelde in Loppersum een uitwedstrijd in debat met de twee uitgenodigde boeren. Haar systeemkritiek stak koel af bij de warme woorden van een bioboerin over haar jonge biggetjes. Regionale politiek bleef verder onbesproken – benieuwd of de voor uitzending vanuit Veghel aangekondigde Amsterdammers Grapperhaus, Baudet en Asscher daar veel verandering in zullen brengen.