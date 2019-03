De omstreden koning van de pop is op de radio met ‘Black or White’. Oscar, mijn zoontje van zes jaar, vraagt: „Is dat Michael Jackson, die herken ik altijd.”

Ik zeg: „Ja, hij zingt dat het niet uitmaakt of je zwart bent of wit.”

Oscar antwoordt: „Ik weet waarom hij dat zingt, want eerst was hij zwart en toen was hij wit.”