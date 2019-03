Zonder Svensson is alles anders, en toch ook niet

Tien jaar geleden verloor het gevierde Zweedse jazztrio E.S.T. zijn naamgever, pianist Esbjörn Svensson. Hij overleed bij een duikongeval. Hoe een band de plotse dood van zijn frontman verwerkt valt amper voor te stellen. Na lange time-outs vervolgden bassist Dan Berglund en drummer Magnus Öström hun weg met nieuwe eigen bands.

Het jazztrio, Rymden (ruimte), dat ze nu vormen is een verheugend weerzien. Zeker met de Noorse pianist Bugge Wesseltoft erbij. Met deze pionier op het gebied van de elektronische jazz is alles anders. En toch ook weer niet. Want al is de jazz afwisselend, er is herkenning hoe met dynamiek wordt gespeeld. Zoals hoe de jazz vol turbulentie kan scheren langs jazzrockmotieven (‘The Odyssey’).

Reflections & Odysseys is een beeldend, grenzeloos relaas. Rymden springt er direct samen uit als supergroep met Wesseltoft als een vurig improvisator. En ook meer ingetogen lyriek komt aan. De parel ‘Homegrown’ doet denken aan de begindagen van E.S.T.