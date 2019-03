Wie waren de laatste Middeleeuwers?

Ridders, kastelen, jonkvrouwen: aan clichés over de Middeleeuwen geen gebrek. Maar zijn die duizend jaar wel zo makkelijk samen te vatten? En waar komt de term ‘Middeleeuwen’ vandaan? In deze aflevering van Onbehaarde Apen hoor je alles over deze duistere periode en zoomen we in op een van de laatste Middeleeuwse rijken: Bourgondië, waarin de Middeleeuwen hoogtij vieren en een nieuwe tijd zich lijkt aan te dienen.

Luister ook de alevering van Onbehaarde Apen over het Romeinse Rijk: Waarom Rome niet in één dag viel.