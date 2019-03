Vorig jaar opnieuw minder zelfdodingen op het spoor

Het aantal zelfdodingen op het spoor is in 2018 voor het derde jaar op rij afgenomen. Waar in 2017 215 mensen zichzelf op het spoor van het leven beroofden, waren dat er vorig jaar nog 194 - een daling van circa 10 procent. Dat heeft spoorbeheerder ProRail woensdag bekendgemaakt.

Volgens ProRail is de daling toe te schrijven aan maatregelen die het bedrijf de afgelopen jaren samen met vervoerder NS heeft ingezet. Zo zijn er op risicolocaties hekken langs het spoor geplaatst, camera’s opgehangen, schriklichten geïnstalleerd en matten neergelegd die het moeilijk maken de rails op de lopen. Ook staan er op sommige plekken borden van de stichting 113 Zelfmoordpreventie.

Twee jaar geleden trok het toenmalige kabinet 14 miljoen euro uit om het preventieprogramma van ProRail te ondersteunen. De beheerder liet toen weten dat er dankzij de maatregelen op risicoplekken 30 à 40 procent minder zelfdodingen waren.

In 2015 was het aantal zelfdodingen op het spoor op zijn hoogst. Toen waren het er 223. Sindsdien was er elk jaar een lichte afname, maar nog niet zo sterk als die tussen 2017 en 2018. Het bedrijf weet niet of er een specifieke oorzaak is van deze versnelde daling.

De laatste jaren is het totaal aantal mensen dat in Nederland zelfmoord pleegde, min of meer stabiel. Het schommelt rond de 1.800, met een uitschieter naar iets boven de 1.900 in 2017. Cijfers over vorig jaar zijn er nog niet.

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoonnummer 0900-0113 of www.113.nl.