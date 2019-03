Vier jaar cel voor dodelijke dollemansrit Anna Paulowna

Siem B., de 20-jarige man die vorig jaar bij een wilde achtervolging met de auto tegen een boom knalde, krijgt vier jaar celstraf voor het veroorzaken van een fatale autocrash. Op 1 september kwamen er bij dat ongeval drie tieners die in zijn auto zaten om het leven. Een vierde tiener raakte zwaargewond. In lijn met de eis van het OM krijgt hij ook een rijverbod van vijf jaar opgelegd.

Eind vorige maand eiste het OM vijf jaar cel. de aanklaagster verweet hem “stoerdoenerij” en “roekeloosheid”. Het OM vond het “niet geloofwaardig” dat B. zich niets meer van het ongeluk beweerde te herinneren. Er zijn DNA-sporen gevonden en vijf getuigen verklaarden dat hij de auto bestuurde. Justitie verdacht de man van roekeloos rijgedrag onder invloed van alcohol en drugs. In zijn bloed werden na het ongeluk sporen van drank en drugs gevonden.

De man reed met 90 kilometer per uur door de straten van Schagen. Hij wilde volgens het OM per se een andere automobilist inhalen, waardoor hij geen aandacht meer had voor de weg en zijn medepassagiers. Bij een bocht verloor B. de macht over het stuur, waarna de auto tegen de boom klapte. Door die klap vloog de achterklep eraf. De drie jongens op de achterbank werden uit de auto geslingerd en overleden ter plaatse.