Tweede Kamer veroordeelt Denk om ‘intimiderende’ filmpjes

Vrijwel de gehele Tweede Kamer veroordeelt politieke partij Denk om de filmpjes waarin ze andere Kamerleden aanvallen „primair op basis van hun afkomst”. Van VVD tot SP wordt een motie waarin de Kamer haar afkeer over de filmpjes uitspreekt gesteund. Zelfs Kamervoorzitter Khadija Arib steunt de afwijzing „ten stelligst”. Dat is voor het eerst sinds ze in 2016 parlementsvoorzitter werd.

Lees ook: Kamerleden bedreigd na ‘intimiderende’ Denk-filmpjes

De motie volgt na een publicatie van NRC waaruit bleek dat Denk Kamerleden met een Turkse achtergrond regelmatig aanvalt in filmpjes. Uit het onderzoek bleek dat die Kamerleden de filmpjes als intimiderend ervaren en regelmatig worden bedreigd. Ze krijgen haatmails, voelen ze zich onveilig op straat en worden aangesproken door Nederlanders met een Turkse achtergrond, bijvoorbeeld op hun stemgedrag in de Tweede Kamer. Het voelt alsof Denk ze „monddood” wil maken, zeiden Kamerleden Dilan Yesilgoz-Zegerius (VVD), GroenLinksers Zihni Özdil en Nevin Özutök en SP’er Sadet Karabulut.

Indiener van de motie Harry van der Molen (CDA) hekelde tijdens een Kamerdebat over discriminatie woensdagmiddag de „verachtelijke manieren van Denk”. „Als we als parlement niet zelf het goede voorbeeld geven hoe we omgaan met mensen van andere afkomst, dan kunnen we hier niet overtuigend en met gezag van andere mensen vragen dat ze deze mensen goed bejegenen.”

Volgens Van der Molen moet de Tweede Kamer „het niet laten gebeuren dat de parlementaire normen verschuiven”. Na afloop van het debat zei hij zelf regelmatig te zien hoe „dit soort intimidaties Kamerleden met een migratie-achtergrond beperkt in hun werk, hoe ze soms bij stemmingen vrezen na afloop aangesproken te worden in een filmpje. Ze worden vogelvrij gemaakt.”

Denk-Kamerlid Selcük Özturk noemde de motie woensdag „een theaterstukje bedoelt om Denk te bashen”. Özturk: „Als er één Kamerlid hier wordt bedreigd, dan ben ik dat.” Volgens hem zou de Kamer juist een recente aanvaring tussen hem en PVV’er Machiel de Graaf moeten veroordelen. Daarin zei De Graaf Özturk „na te jagen” – na een berisping van Kamervoorzitter Khadija Arib bood hij zijn excuses aan.

Dinsdag wordt over de motie gestemd. Uniek is dat ook Kamervoorzitter Arib (PvdA) de motie heeft ondertekend. Volgens haar woordvoerder is dat voor het eerst sinds Arib in 2016 voorzitter van het parlement werd. Ook haar voorgangers deden dat vrijwel nooit.

Of de veroordeling veel zal veranderen, vindt Van der Molen moeilijk te zeggen. „Het is een moreel appèl van de Kamer aan Denk om dit niet meer te doen. Je zou verwachten dat ze het zich aantrekken. Aan de andere kant: ze worden aan de lopende band op hun vingers getikt vanwege hun gedrag in de Kamer en gaan dan toch weer door.”