Topstuk op Tefaf: poppenhuis ter waarde van een royaal echt huis

Poppenhuis, omstreeks 1750 voor en door Anna Maria Trip gebouwd. 168 x 85 x 58 cm. Foto Jasmijn Tolk/John Endlich Antiquairs

De garenwinder op zolder, het wiegje en de bakermat in de kraamkamer, de ramenspuit en de poffertjespan in de keuken, ze zijn allemaal van blinkend, pas gepoetst zilver. De poten van de grote tafel in de salon zijn van gedraaid ivoor. De commode in de slaapkamer is gedecoreerd met ingelegd stro, het Franse marqueterie de paille. Het meer dan 250 jaar oude poppenhuis dat de Haarlemse zilverspecialist John Endlich Antiquairs op Tefaf Maastricht aanbiedt, is een wonderbaarlijk rijk ingericht miniatuurhuis, inclusief zijden wandbespanningen en geschilderde ‘Perzische tapijten’.

Het poppenhuis is echter vooral een mirakel van overlevering. Op een paar details na is de complete huisraad – waaronder meer dan honderd stuks zilveren poppengoet – namelijk authentiek achttiende-eeuws en in een puntgave conditie. Opmerkelijk, want met dit kwetsbare poppenhuis is echt gespeeld. Dat blijkt uit negentiende-eeuwse brieven en overgeleverde anekdotes van de adellijke familie die er nu na eeuwen afstand van doet. Een familie met zeer gedisciplineerde kinderen, dat kan niet anders.