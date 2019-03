Tommy Wieringa bij laatste 13 Man Booker International Prize

Met zijn roman De dood van Murat Idrissi (The Death of Murat Idrissi, vertaald door Sam Garrett) is Tommy Wieringa een van de auteurs op de longlist van de Man Booker International Prize. De Britse prijs geldt als een van de meest prestigieuze onderscheidingen voor literatuur.

„Deze boeken verrijken ons idee van wat de literatuur vermag.” Dit is wat de dertien boeken met elkaar verbindt die genomineerd zijn voor de Man Booker International Prize voor internationale, naar het Engels vertaalde literatuur. De auteurs doen allemaal een poging om op een andere manier naar de wereld te kijken om bijvoorbeeld migratie en milieuproblematiek een plek te geven, merkt de jury op: „Dit was een jaar waarin schrijvers de archieven indoken: de persoonlijke en de politieke. En dat is te zien aan de longlist – waar we ook Chinese treinreizen tegenkomen, absurdistische visies op oorlog en zelfmoord, en trauma’s van lichaam en geest.”

Wieringa vertelt in De dood van Murat Idrissi het verhaal van de Berber Murat, die naar Europa vlucht in de achterbak van een auto van twee jonge, Marokkaans-Nederlandse vrouwen. Hij overleeft de rit niet. De roman geeft een beeld van het westerse ongemak bij de vluchtelingen die de Middellandse Zee proberen over te steken.

Wieringa is een van de vijf Europeanen die op de longlist staan. De dertien boeken zijn vertalingen uit negen verschillende talen (Arabisch, Frans en Spaans zijn meer dan een keer vertaald). Van deze dertien zijn er ook acht in het Nederlands vertaald (de Chinese en de Arabische boeken vonden hier nog geen uitgever).

Meer verkoop vertaalde literatuur

Vertaalde literatuur doet het steeds beter in Groot-Brittannië, stelt The Guardian, waarbij in 2018 het hoogste aantal vertalingen is gemeten sinds 2001 (het jaar waarin men begon met het bijhouden van de aantallen). Dat is anders dan in Nederland, hier neemt de verkoop van literaire fictie juist af, en wat Engelse boeken betreft gaat de voorkeur steeds vaker uit naar het origineel. Dat Britten steeds meer behoefte lijken te hebben aan buitenlandse literatuur heeft volgens jurylid Maureen Freely te maken met het feit dat „Engelstalige literatuur wel erg de neiging heeft navelstaarderig te worden”, zegt ze inThe Guardian. In 2018 waren de Britten vooral gecharmeerd van Scandinavische en Franse literatuur, blijkt uit de cijfers van Nielsen Book, een internationaal bedrijf dat onderzoek doet naar de boekindustrie.

Mocht Wieringa op 21 mei de prijs winnen, dan krijgt hij 50.000 pond die hij dan zal delen met vertaler Sam Garrett. Eerst moet hij nog wel de shortlist halen; die wordt 9 april bekendgemaakt.