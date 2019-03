‘Tientallen kinderen bedolven onder ingestort schoolgebouw Nigeria’

Bij de instorting van een schoolgebouw in de Nigeriaanse stad Lagos zijn woensdag vermoedelijk tientallen kinderen onder het puin bedolven geraakt. Dat melden internationale persbureaus. Zeven kinderen zouden inmiddels onder de ravage vandaan zijn gehaald. Over slachtoffers is nog niets bekend.

De school in het gebouw van vier verdiepingen zou honderd leerlingen hebben gehad. De lessen waren bezig op het moment van de ramp. Honderden buurtbewoners verzamelden zich na de ramp rondom de puinhopen. Zij begonnen direct met het uitgraven van mogelijke overlevenden, meldt een verslaggever van persbureau AP.

De instorting gebeurde in de wijk Ita-faji, op een eiland in het midden van de metropool. Met circa 20 miljoen inwoners is het de grootste stad van Afrika.

In Nigeria storten geregeld gebouwen in. Bouwmaterialen die worden gebruikt zijn vaak van slechte kwaliteit, en het toezicht laat te wensen over. In 2016 vielen ruim honderd doden bij de instorting van een kerk in het zuidoosten van het land. Datzelfde jaar zakte in Lagos een gebouw van vijf verdiepingen in elkaar. Dat kostte het leven aan dertig mensen.