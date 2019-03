Het maakt me niet uit of het gefrituurd, gebakken of gekookt is, of dat het uit de oven komt, welke marinade er ook overheen zit, ik heb eigenlijk altijd zin in kip. Deze Koreaanse kippenvleugels zijn heerlijk.

Maal de gochujang, de sojasaus, de rijstazijn, de honing, de geroosterde sesamolie, de knoflook en de gember glad in een keukenmachine. Stort de saus in een grote kom en zet apart. Schenk een laag van vijf centimeter plantaardige olie in een wok of pan en hang een frituurthermometer aan de wand van de pan (zie kader blz. 53). Verhit de olie op matig hoog vuur tot 175 graden. Klop intussen in een grote kom de tarwebloem, de maizena en 500 ml water tot een dun papje; het lijkt wat op pannenkoekenbeslag. Wrijf de kip in met zout en peper, leg de stukken in het papje en hussel goed om. Neem met een tang één voor één de 6-9 kipstukken uit het papje en laat ze in de hete olie glijden. Frituur de kip in 15 minuten goudbruin en knapperig. In het midden van elk stuk gestoken moet een keukenthermometer 73 graden aangeven. Leg de stukken op een met keukenpapier bedekt rooster. Bak de rest van de kip net zo, maar laat de olie na elke portie weer op 175 graden¬ komen. Hussel de gebakken vleugeltjes door de saus zodat ze helemaal bedekt zijn. Serveer goed warm op een schaal.