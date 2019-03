Supersnelle usb-kabel is de draad kwijt

Geen huis, geen bureau, geen laptoptas zonder usb-kabels. Al sinds de jaren negentig is de universal serial bus (usb) dé manier om muizen, telefoons, printers of harddisks te verbinden met een pc.

In de loop der jaren is de doorvoersnelheid via usb-kabels drastisch verhoogd. Elke nieuwe versie kreeg een hoger cijfer. Want een hoger cijfer is beter, luidt een van de ongeschreven wetten in de consumentenelektronica. Daarom is usb 2.0 sneller dan 1.1, en 3.0 weer sneller dan 2.0. Logisch.

Maar met die logica kan het USB Implementation Forum niet langer uit de voeten. USB-IF is verantwoordelijk voor de usb-standaard en maakte afgelopen maand op een telecomcongres in Barcelona bekend dat de namen van usb-versies veranderen.

Waarschuwing vooraf: voor leken – maar ook voor experts – wordt het er niet duidelijker op in usb-land.

Meer usb-verwarring De grote variatie aan poorten en stekkers, Type B, mini- en micro-usb.

Thunderbolt maakt gebruikt van dezelfde stekker als usb (Type C)

In 2015 veranderde de USB-IF de naam van usb 3.0 ook al met terugwerkende kracht.

Met terugwerkende kracht worden de standaarden usb 3.0 en 3.1 omgedoopt in ‘3.2 generation 1’ en ‘3.2 generation 2’. Daarnaast komt er een snellere usb-smaak die ‘3.2 generation 2×2’ is gedoopt. Verwarrend, want het usb-3.0-apparaat dat je een paar jaar geleden kocht, heet nu opeens ‘3.2’.

Het USB-IF beschouwt de ondoorgrondelijke versienummers als technische informatie voor fabrikanten. Consumenten zouden zich daar niet om hoeven te bekommeren. De jongste generaties usb-apparaten zouden in de winkel en op de verpakking aangeduid moeten worden als ‘SuperSpeed USB’ met toevoeging van 5, 10 of 20 gigabit. Weer een andere naam, dus.

„Het probleem is dat fabrikanten zich niet houden aan die SuperSpeed- aanwijzingen”, zegt David van Dantzig van testsite Hardware.info. „Ook winkels en websites vermelden juist die technische getalsaanduidingen.”

Om de verwarring compleet te maken: vorige week kondigde de USB-IF aan dat er nog een nieuwe usb-generatie in de maak is. De voorlopige naam luidt USB 4.0. Nóg sneller.

Na twintig jaar heeft de universal serial bus nog altijd een identiteitsprobleem. De meeste mensen kennen usb van de stekkers op hun computer: Type A is de oude variant, die je vaak twee keer moet omdraaien voordat ie past. De kleine variant is Type C, een usb-stekker die altijd past.

Het is een misverstand dat het type stekker iets te maken heeft met de snelheid van de verbinding. Er zijn codes om de moderne varianten van Type A-stekkers een gekleurd plastic ‘tongetje’ mee te geven, maar fabrikanten houden zich niet aan afspraken. „Ze gebruiken allerlei kleuren; ze doen maar wat”, aldus Van Dantzig.

In de praktijk is er geen verschil te zien tussen een snelle en een trage usb-poort. Zo kan het zijn dat je nieuwe, supersnelle, harde schijf, aangesloten op de verkeerde poort van je laptop, tergend traag blijkt.

