Stadskanaal krijgt in 2025 treinverbinding met Groningen

In 2025 krijgt Stadskanaal een treinverbinding met Groningen. Daarover sloot de provincie Groningen woensdag een akkoord met spoorwegbeheerder ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, museumspoorlijn STAR en treinvervoerder Arriva. De bestaande museumspoorlijn tussen Veendam en Stadskanaal wordt opengesteld voor treinen van Arriva. De spoorlijn wordt nu gebruikt als toeristische attractie.

De Provinciale Staten moeten na de verkiezingen nog over het voorstel stemmen, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat het plan geen meerderheid haalt. In de regio leeft al jarenlang een brede wens voor een treinverbinding met Groningen en Veendam.

Groningen-Stadskanaal: 34 minuten

De sneltrein tussen Stadskanaal en Groningen zal naar verwachting 34 minuten doen over de rit, met de stoptrein duurt het 41 minuten. Arriva gaat ervan uit dat er dagelijks 1.900 mensen zullen reizen tussen Veendam en Stadskanaal.

Volgens gedeputeerde Fleur Gräper (D66), die jaren onderhandelde met de verschillende partijen, was het “een heel gepuzzel”. Het duurde jaren om tot een akkoord te komen omdat het een duur project is voor relatief weinig mensen. De provincie legt 62,8 miljoen euro in voor het beveiligen en opknappen van het spoor tussen Veendam en Stadskanaal. Het ministerie betaalt vijf miljoen euro voor onder meer het beheer en onderhoud.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) van Infrastructuur en Waterstaat spreekt van een vooruitgang voor de bereikbaarheid in Groningen. “ProRail kan nu aan de slag, zodat reizigers zo snel mogelijk van deze lijn kunnen profiteren”, aldus Van Veldhoven in het persbericht.

Nodig voor de leefbaarheid

Voor museumspoorlijn en de grond krijgt STAR 1,5 miljoen euro. ProRail krijgt ieder jaar tussen de 1,1 en 1,6 miljoen euro voor onderhoudswerkzaamheden. De plannen worden de komende drie jaar uitgewerkt.

De burgemeester van Stadskanaal Froukje de Jonge (CDA) noemde de trein “qua leefbaarheid en economische ontwikkeling van groot belang”.

Tussen Zuidbroek en Veendam rijdt er al een trein, volgens de provincie is dat “een groot succes”. Het aantal reizigers ligt daar hoger dan verwacht. Dagelijks reizen er gemiddeld 1.900 reizigers op het traject. De opties voor een sneltrein naar Emmen worden “nog onderzocht”.