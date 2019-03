Spotify wil onder het juk van Apple uit

De Zweedse muziekdienst Spotify dient bij de Europese Commissie een klacht in tegen Apple. De iPhonemaker vraagt het eerste jaar 30 procent van de inkomsten van abonnementen die worden afgesloten via de App Store, de downloadwinkel van iOS. Van elk tientje dat die Spotify-gebruikers per maand overmaken voor hun muziekabonnement, houdt Apple een jaar lang 3 euro in de zak. Daarna is het nog 1,50 euro per maand.

Apple bevoordeelt eigen diensten als Apple Music, die standaard op elke iPad en iPhone staan, vindt Daniel Ek, oprichter van Spotify. In een blogpost lichtte hij woensdag de aanklacht toe. De oneerlijke concurrentie gaat verder dan de App Store. „Apple blokkeert Spotify en andere concurrenten in Siri, de HomePod luidspreker en op de Apple Watch”, aldus Ek.

Voor meer dan een miljard iPhone- en iPad-gebruikers is de App Store de enige officiële manier om software te downloaden. Dat maakt het een belangrijk distributiemiddel voor digitale diensten.

Ook nieuwsuitgevers en videodiensten als Netflix worstelen met de vergoeding. Apple blokkeert andere softwareontwikkelaars om rechtstreeks nieuwe leden te winnen via de eigen app. Netflix probeert, net als Spotify, de App Store-voorwaarden te omzeilen door potentiële abonnees naar een webpagina te begeleiden.

De App Store is een voorname inkomstenbron, ook voor Apple zelf. In 2018 kregen ontwikkelaars 34 miljard dollar (30,1 miljard euro) uitbetaald. In totaal verdiende Apple in 2018 37,2 miljard dollar aan digitale diensten. De omzet groeit snel. Het record tot nu toe: afgelopen Nieuwjaarsdag werd in 24 uur tijd voor 322 miljoen dollar omgezet in de App Store.

Timing

Spotify heeft al eerder geklaagd dat het zich door Apple tekortgedaan voelt. „Maar dit is geen Apple-versus-Spotify-kwestie”, aldus Ek. De timing van de aanklacht lijkt niet toevallig. Apple introduceert volgende week waarschijnlijk nieuwe mediadiensten en een uitbreiding voor het Apple Music-pakket. Dat is met 56 miljoen betalende leden de grootste concurrent voor Spotify (96 miljoen betalende gebruikers).

De 30-procentvergoeding stamt uit de begintijd van de App Store, meer dan tien jaar geleden. Naarmate de reikwijdte van downloadwinkel toeneemt, groeit de roep om regulering die de macht van Apple over de App Store limiteert.

Dat geldt ook voor die andere grote downloadwinkel, op Android-telefoons: de Google Play Store. Epic Games, van het populaire spel Fortnite, biedt de app niet meer aan via de Google Play Store omdat daar 30 procent moet worden afgedragen.