Spotify beschuldigt Apple van oneerlijke concurrentie

Spotify heeft maandag bij de Europese Commissie in Brussel een klacht ingediend tegen Apple. De streamingdienst vindt dat zij wordt benadeeld in de App Store van Apple. Dat heeft de Zweedse oprichter en topman van Spotify Daniel Ek, woensdag via het blog van Spotify laten weten.

De controle van Apple over de eigen App Store, waarin gebruikers applicaties zoals die van Spotify kunnen downloaden, zou ervoor zorgen dat consumenten minder snel kiezen voor andere streamingservices dan voor Apple Music, de streamingdienst van Apple. Volgens Ek maakt Apple daarmee misbruik van de rol als eigenaar van de App Store. Apps zouden moeten concurreren op wat zij te bieden hebben en “niet op wie de eigenaar van de App Store is”, vindt hij.

Dertig procent commissie

Apple eist van Spotify en andere streamingdiensten dat zij 30 procent commissie betalen over de aankopen van gebruikers, waaronder de upgrade van gratis Spotify naar de Premium-versie. Daardoor zou concurrentie met Apple Music haast onmogelijk zijn, zegt Ek.

Volgens een raadsman van het bedrijf werd Spotify in 2014 ook al onder druk gezet om niet het eigen factureringssysteem, maar dat van Apple te gebruiken. Daardoor werd het maandelijkse tarief van de premium-service van Spotify verhoogd van 9,99 euro naar 12,99 euro.