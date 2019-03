Scholieren: er moet nog veel meer gebeuren tegen klimaatverandering

In een kleurrijke kantine van het Dalton College in Den Haag maken een paar scholieren huiswerk. Kamil Snellink (16) en Jorden Kroes (16) hebben net hun laatste lesuur achter de rug en gaan aan een tafel zitten. De doorberekening van de klimaatplannen van het kabinet door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is net gepresenteerd. Samen met Pieter Lossie (17), die vanuit Woerden de trein heeft genomen, gaan ze die bespreken. Samen met negen anderen zijn ze de initiatiefnemers van de Nederlandse tak van Youth for Climate, de organisatie die in februari de klimaatstaking organiseerde voor scholieren.

Pieter heeft het laatste nieuws over de doorrekening goed gelezen en vat het kort samen voor de andere jongens. Ondanks dat het PBL het onwaarschijnlijk acht dat een reductie van 49 procent van de CO 2 -uitstoot in 2030 met deze plannen wordt gehaald, is hij licht positief. „Belangrijk is dat het kabinet nu doorpakt en extra maatregelen neemt zodat de beoogde reductie wel behaald wordt.”

Opvallend vinden de drie jongens dat de industrie, zelfs wanneer alles meezit, haar doelstelling niet zal halen. Pieter: „Aangezien het kabinet zo gehamerd heeft op een bonus-malusregeling waarbij goed gedrag wordt beloond en slecht gedrag wordt bestraft, dacht ik dat deze goed onderbouwd was. Een CO 2 -heffing is nu echt onvermijdelijk.”

Kamil is het daarmee eens. „De industrie berekent de kosten ook door aan de consument, dus die wordt dan dubbel getroffen.” Pieter verwacht dat de coalitie met het oog op de aankomende Provinciale Statenverkiezingen deze week nog een CO 2 -heffing zal opperen. „Om stemmen te winnen van linkse partijen.” Bijna op hetzelfde moment maakt premier Rutte bekend dat er een „verstandige” CO 2 -heffing voor bedrijven komt.

Alle drie zijn ze positief over de kosten, die lager uitvallen dan verwacht. Wel vindt Jorden dat de verdeling beter moet. „Het is onverkoopbaar dat hoge inkomens relatief minder betalen dan lage inkomens.” Ook Pieter pleit voor een rechtvaardigere verdeling. „Dat is noodzakelijk om draagvlak te kunnen creëren. Lagere inkomens hebben vaak andere zorgen dan klimaatverandering. Bovendien stoten mensen met een hoger inkomen vaak meer CO 2 uit.”

Scholierenstaking Amsterdam

Aangezien de jongens al verwacht hadden dat de klimaatplannen niet genoeg reductie zouden opleveren, hebben ze voor donderdag een nieuwe klimaatstaking georganiseerd in Amsterdam. „Ook als deze plannen 49 procent CO 2 -reductie hadden opgeleverd, was de staking doorgegaan”, zegt Pieter. Hij wijst erop dat in het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken te streven naar een maximale temperatuurstijging van 1,5 graad. Om dat doel te halen, is 49 procent CO 2 -reductie in 2030 volgens wetenschappers niet genoeg, benadrukt hij. „Donderdag gaan we de straat op omdat er veel meer gedaan moet worden.”

Ruim een maand geleden protesteerden naar schatting 15.000 scholieren in Den Haag. Ondanks het voorspelde slechte weer en het feit dat nu minder scholen vrij geven dan verwachten de organisatoren in Amsterdam tegen de 10.000 stakende scholieren.