Rutte: bedrijven zwaarder belast, burger ontzien in energierekening

Premier Rutte heeft woensdagmiddag aangekondigd de belasting op de energierekeningen van huishoudens te verlagen, en bedrijven juist zwaarder te belasten. Dat laatste wil het kabinet bereiken met de invoering van een CO₂-heffing voor bedrijven. De onderhandelaars die de klimaatplannen van het kabinet opstelden, hadden een boetesysteem voor de industrie voorgesteld. Dat plan gaat van tafel.

Rutte en klimaatminister Eric Wiebes (VVD) reageerden woensdagmiddag op de doorrekening van het concept-klimaatakkoord door het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Volgens de premier komen de lasten nu nog te veel bij burgers terecht. Om dat te voorkomen gaat de energiebelasting daarom “aanzienlijk” omlaag, en komen de lasten meer bij bedrijven te liggen.

De plannen die vorig jaar zijn gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen te halveren zijn waarschijnlijk niet toereikend. Dat concludeerden het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau woensdag.

Verstandige heffing

De planbureaus concludeerden eerder op woensdag dat vooral bij de industrie nog veel moet gebeuren om de klimaatdoelen van 2030 te halen. Het kabinet wil de stappen die daarin gemaakt moeten worden stimuleren met een “verstandige” CO₂-heffing. Klimaatminister Eric Wiebes, woensdag ook aanwezig bij de persconferentie, zei dat nog nader uitgezocht zal worden hoe hoog die belasting moet zijn.

Het plan voor een voorgesteld boetesysteem voor de industrie, woensdag stevig bekritiseerd door het CPB en PBL, gaat daarmee van tafel. Het kabinet wilde in eerste instantie niet aan een CO₂-heffing, en had als alternatief een zogeheten bonus/malus-regeling voorgesteld. Dat gaat niet werken, concludeerde minister Wiebes in navolging van de planbureaus.

April

Rutte was overwegend positief over de conclusies van de planbureaus, die volgens hem “puik werk” leverden. Die laten volgens Rutte “door de oogharen heen” zien, dat de doelen uit het klimaatakkoord haalbaar zijn. Maar dan moet nog wel het een en ander gebeuren, zei de premier. Niet alleen een aantal nieuwe maatregelen is volgens hem nodig, de bestaande plannen wil hij concreter maken.

Eind volgende maand volgt de ‘uitvoerige beleidsreactie’, waarin het kabinet dieper ingaat op de bevindingen van de planbureaus. Dan wordt meer duidelijk over de lastenverlaging voor huishoudens, en heffingen voor bedrijven. In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen in Nederland gehalveerd zijn ten opzichte van 1990.