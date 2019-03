‘Ruim driehonderd Britse flats lopen risico op Grenfell-achtige brand’

Het Verenigd Koninkrijk moet ingrijpen om te voorkomen dat ruim driehonderd grote flats hetzelfde lot ondergaan als de Grenfell Tower. Daartoe roept de Britse Commissie voor Gelijkheid en Mensenrechten woensdag op. De gebouwen zijn volgens de waakhond op dezelfde brandgevaarlijke manier gebouwd als de Grenfell Tower. De Londense flat brandde in 2017 volledig uit, er vielen 72 doden.

Het probleem zit hem in de ‘bekleding’ van de panden. De gevelplaten die aan de buitenmuren zijn bevestigd, zijn gemaakt van brandbaar materiaal. Als er een brand uitbreekt in zo’n soort flat, kan het vuur zich via de buitenkant razendsnel verspreiden. Dit gebeurde ook bij de brand in de Grenfell Tower.

Volgens de Commissie voor Gelijkheid en Mensenrechten is de regering van het Verenigd Koninkrijk juridisch verplicht de levens te beschermen van de inwoners van de flats die risico lopen. Ook vindt de waakhond dat de inwoners beter geïnformeerd moeten worden over veiligheidsrisico’s. Ook op dat vlak zouden de autoriteiten in 2017 tekort geschoten zijn.