RTL steekt 350 miljoen euro extra in eigen videodiensten

RTL Group, het grootste tv-concern van Europa en moederbedrijf van RTL 4 en de andere RTL-zenders in Nederland, gaat fors investeren in onlinevideodiensten. Het mediaconcern steekt de komende drie jaar 350 miljoen euro extra in streaming video. Het grootste gedeelte gaat het bedrijf besteden aan de productie van nieuwe dramaseries. Zo wil RTL Group de concurrentie aangaan met onder meer Netflix.

Dat maakte RTL Group woensdagavond bekend bij de publicatie van de jaarcijfers. Het concern, voor driekwart eigendom van het Duitse mediaconcern Bertelsmann, haalde in 2018 een omzet van ruim 6,5 miljard euro. Dat is ruim 2 procent meer dan in 2017.

Daarmee haalde de groep voor het vierde achtereenvolgende jaar een recordomzet. Met name de winst uit digitale activiteiten – van abonnementen op online-video tot de verkoop van digitale advertenties – nam bijna 20 procent toe tot 985 miljoen, ofwel 15 procent van de omzet.

Youtubers

De winst daalde bijna 10 procent, naar 668 miljoen euro. Volgens RTL Group komt dat vooral door een afschrijving van 105 miljoen euro op StyleHaul, het internationale netwerk van youtubers die video’s maken over onder meer mode.

RTL Group heeft twee duidelijke prioriteiten, aldus de Nederlandse bestuursvoorzitter Bert Habets van RTL Group. Ten eerste wil de groep lokale „streamingkampioenen” bouwen. Hij noemde Videoland in Nederland en TV Now Premium in Duitsland.

RTL Group meldt nooit aantallen video-abonnees per land, maar zei nu wel dat eind 2018 de Nederlandse en Duitse diensten samen meer dan 1 miljoen abonnees hebben. „We willen in de komende drie jaar doorgroeien naar 3 miljoen betalende abonnees”, aldus Habets. Ter vergelijking: Netflix heeft alleen al in Nederland zo’n 3 miljoen abonnees.

Eigen programma’s

Ten tweede wil RTL Group zijn productie van eigen tv-programma’s opschroeven. Met productiebedrijf Fremantle heeft de groep een snel groeiende tv-maker in huis. Fremantle produceert bekende talentenjachten, maar ook dramaseries voor traditionele tv-bedrijven én voor online-streamingdiensten en tech-bedrijven. Zo maakte Fremantle onder meer de dramaserie My Briljant Friend voor onder meer HBO en de serie American Gods voor Amazon. In Nederland produceert Fremantle-dochter Blue Circle onder meer RTL Boulevard en RTL Late Night, maar ook Boer zoekt vrouw.

RTL Group meldde woensdagavond ook dat het concern zich terugtrekt van de beurs in Brussel. RTL blijft wel genoteerd in Frankfurt en Luxemburg. Het concern heeft zestig tv-zenders en dertig radiozenders in onder meer Duitsland, Frankrijk, Nederland, België en Oost-Europa.