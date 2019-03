Rookverbod op alle onderwijsinstellingen per augustus 2020

Vanaf 1 augustus 2020 mag in en rondom alle onderwijsinstellingen in Nederland niet meer worden gerookt. Het rookverbod stond al in het in november ondertekende Nationaal Preventieakkoord. Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) maakte woensdag de definitieve deadline bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Het verbod gaat gelden voor alle instellingen voor onderwijs: van schoolpleinen van basisscholen tot en met terreinen van universiteiten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat toezicht houden op de handhaving van het rookverbod.

Op veel scholen gold al een rookverbod. Volgens Blokhuis blijkt uit onderzoek dat eind 2018 op 20 procent van de basisscholen nog geen rookverbod gold. Ook bijna 40 procent van de middelbare scholen en ruim 85 procent van de mbo-instellingen waren nog niet geheel rookvrij.

Hoewel het aantal rookvrije terreinen is toegenomen, vindt Blokhuis dat dit nog niet snel genoeg gaat. Aanvullende maatregelen om een rookverbod op onderwijsinstellingen af te dwingen zijn volgens hem daarom nodig. In het Nationaal Preventieakkoord, in november ondertekend door tientallen maatschappelijke instellingen en organisaties uit het bedrijfsleven, werd daarom afgesproken dat per 2020 alle onderwijsinstellingen rookvrij moeten zijn.