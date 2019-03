Private equity mengt zich steeds meer in de zorg

De zorgsector is opvallend aantrekkelijk voor financiële investeerders. Vorig jaar werden er voor honderden miljoenen aan investeringen gedaan door private-equitypartijen, met in totaal 34 transacties, een derde meer dan een jaar eerder. Dat blijkt woensdag uit onderzoek door Deloitte, dat fusies en overnames in het zorglandschap onderzocht. Deloitte telde hierbij farma- en biotechnologiebedrijven niet mee.

Dat geld van investeringsfondsen dat naar de Nederlandse zorg vloeit kan gunstig zijn: meer geld voor innovatie, meer samenwerking en schaalvoordelen. Maar risico’s zijn er ook: waardevolle medische gegevens komen in handen van (buitenlandse) investeerders en soms komt de zorgaanbieder er bekaaid vanaf. „Winst kan een groter belang krijgen dan het leveren van goede zorg, of het doen aan preventie”, zegt Jaap van den Heuvel, bestuursvoorzitter van het Rode Kruis Ziekenhuis en bijzonder hoogleraar Healthcare Management aan de Universiteit van Amsterdam. „Als het bij een bedrijf misgaat, dan gaat het slechts failliet. Maar in de zorg zijn risico’s groter.”

Het winstverbod in het zorglandschap geldt alleen voor ‘intramurale’ zorg, zoals ziekenhuizen. Onder meer tandartsenketens, laboratoria, fysiotherapiepraktijken, apotheken en aanbieders van woonzorg zijn interessant voor de private-equitywereld: ondernemingsfinanciering buiten de effectenbeurs om. „Het laat zien dat de sector zorg groeit en dat er voortdurend groeiverwachtingen voor zijn”, zegt Richard Janssen, hoogleraar Bestuur en management bij zorginstellingen bij Erasmus Universiteit en Tilburg University. „Partijen kijken naar commerciële mogelijkheden en zijn in deze tijd met marges vanaf 1 procent al redelijk tevreden omdat de rente historisch laag is.”

Andersom, bij zorgaanbieders, is er ook behoefte aan investeerders, zo valt Deloitte op. In de sector dient „slimmer en efficiënter gewerkt te worden, en er moet geïnvesteerd worden in innovatie en digitalisatie. Zaken waarbij investeerders bij uitstek kunnen ondersteunen.”

Ketenvorming

Een opvallende transactie van vorig jaar was de overname van Top Mondzorg door de Scandinavische investeerder Nordic Capital. Top Mondzorg is een tandheelkundige keten met meer dan tachtig klinieken en een half miljoen patiënten. De investeerder handelt hier als bedrijvenverzamelaar: het lijmt een internationaal concern aan elkaar. Top Mondzorg werd gefuseerd met twee Duitse branchegenoten tot European Dental, en kocht daarmee Excent Tandtechniek: een Nederlandse keten van tandtechnische laboratoria waar zeshonderd mensen werken. Nordic nam daarbij ook een Zwitserse keten over met 22 klinieken.

De tandartsenbranche is al langer terrein van enorme ketenvorming, Deloitte laat in het onderzoek zien dat deze trend overslaat naar andere takken van zorg. De onderzoekers noemen fysiotherapie, de ggz en huisartsen als voorbeeld. Zo nam de Nederlandse investeringsmaatschappij AAC Capital Partners vorig jaar Fysius over, een keten van 31 fysiotherapeuten. Het Nederlandse Bencis Capital Partners nam Medsen over, een keten met ruim 50 apotheken. De investeerders willen geen uitleg geven over de plannen die zij hebben met deze zorgaanbieders.

De strategie van private equity is het lucratiever maken van een onderneming – door schaalvergroting of juist het afstoten van onderdelen – en het bedrijf met winst doorverkopen.

Dit soort avonturen lopen lang niet altijd goed af. Zo kocht de Amerikaanse financier Advent in 2013 het Nederlandse Mediq, een farmaceutische groothandel en apotheekketen. Het bedrijf zou niet worden opgeknipt zo luidde de belofte van Advent. Toch verkocht de investeerder de divisie apotheken. Daarnaast onttrok Advent nog eens honderden miljoenen aan het eigen vermogen van Mediq.

De toezichthouder Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) staat erbij en kijkt ernaar. Bij de toetsing op fusies en overnames toetst de NZa „alleen procedureel”. „Zoals of de cliëntenraad op de juiste manier is geïnformeerd, en de ondernemingsraad”, zegt een woordvoerder. „We mogen niet toetsen op de gevolgen voor kwaliteit en betaalbaarheid van zorg of maatschappelijke vragen.” De NZa vindt wel dat er zo’n zorginhoudelijke toets zou moeten komen.

Dienstverleners

Naast in zorgaanbieders, is er ook interesse in ondernemingen die de zorg ondersteunen. Zoals ZorgDomein, een in Nederland ontwikkeld digitaal platform waar huisartsen elektronisch patiënten doorverwijzen naar de specialist. De Amerikaanse investeerder Levine Leichtman Capital Partners nam vorig jaar een minderheidsbelang van 35 procent in ZorgDomein. Daarna kwam er een ‘herstructurering’ van de tarieven. Dat merkte Van den Heuvel, verwijzend naar het Rode Kruis Ziekenhuis waar hij bestuursvoorzitter van is. „Dat stoort mij het meest: het beeld is dat er geen winst gemaakt mag worden in de zorg. Maar op bepaalde producten wordt schaamteloos verdiend.”

Private equity toont ook interesse in medische laboratoria. Zo kwam Medlon, een fusie van de klinische laboratoria van de Ziekenhuisgroep Twente en Medisch Spectrum Twente, in buitenlandse handen. De overname werd gedaan door Unilabs Diagnostics, dat weer deels wordt gefinancierd door private-equityfondsen. Ziekenhuis Bernhoven in Uden bereidt momenteel een aanbesteding voor rond z’n laboratorium.

Janssen maakt zich hier ernstig zorgen over en wijst erop dat laboratoria medische data verzamelen. „De overheid heeft een visie over Schiphol en daar hebben we het met z’n allen over. Terwijl cruciale onderdelen van de zorg intussen in handen komen van buitenlandse partijen. Er is geen doordachte visie over hoe het zorgstelsel het publieke belang dient, en hoe we dat willen beschermen.”