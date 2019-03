Oud-campagneleider Paul Manafort moet 7,5 jaar de cel in

Trumps voormalige campagnechef Paul Manafort is woensdag veroordeeld tot 43 maanden extra celstraf. De straf komt bovenop de 47 maanden waartoe hij vorige week veroordeeld is. In totaal willen de rechters dus dat de 69-jarige Manafort zevenenhalf jaar achter de tralies verdwijnt. Woensdag is hij veroordeeld voor samenzwering tegen de Verenigde Staten en samenzwering om de rechtsgang te belemmeren. De veroordeling van vrijdag was voor bankfraude en belastingontduiking.

Manafort had woensdag veroordeeld kunnen worden tot maximaal tien jaar celstraf voor de twee aanklachten van samenzwering. De rechter legde dus een relatief lage straf op. Eenzelfde situatie deed zich vorige week voor. Toen kwam het de rechter op felle kritiek te staan dat hij een fors lagere straf oplegde. Volgens juridische richtlijnen zou een dergelijke vorm van bankfraude en belastingontduiking moeten worden bestraft met 19,5 tot 24 jaar cel.

Manafort heeft bekend voor strafvermindering

Vorig jaar bekende Manafort schuldig te zijn aan de twee aanklachten waarvoor hij woensdag is veroordeeld. Dit deed hij in de hoop op strafvermindering. Ook beloofde hij destijds mee te werken aan het Ruslandonderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller.

De federale rechter in Washington bracht vorige maand naar buiten dat Manafort herhaaldelijk heeft gelogen tegen de aanklagers met wie hij een overeenkomst had gesloten.

Trumps voormalige campagnechef werd gezien als een waardevolle getuige voor Mueller omdat hij werkte als lobbyist voor pro-Russische belangen voor de Oekraïense oud-president Viktor Janoekovitsj, die nauwe banden onderhield met het regime van de Russische president Poetin. Ook was Manafort in 2016 aanwezig bij de veelbesproken ontmoeting tussen de zoon en schoonzoon van Trump en enkele Russen die hun belastende informatie over Trumps rivaal Hillary Clinton hadden beloofd.

Speciaal aanklager Robert Mueller onderzoekt in opdracht van het ministerie van Justitie de mogelijke samenwerking tussen Trumps campagneteam en de Russische regering.