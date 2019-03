Politie schrijft tientallen boetes uit voor filmen verkeersongeluk

Drieëntwintig automobilisten die woensdagmiddag een verkeersongeluk op de Moerdijkbrug filmden, krijgen daarvoor een boete. Een vrachtwagen met een lege aanhanger kantelde waardoor de A16 werd geblokkeerd. Hoewel de politie Rotterdam vaker boetes uitschrijft voor het filmen van een ongeluk, waren het er woensdag uitzonderlijk veel.

De agenten ter plaatse noteerden de nummerborden van automobilisten die met hun mobiel het ongeluk al rijdend vastlegden. De hoogte van de boete is gebaseerd op het niet-handsfree gebruik van een telefoon achter het stuur en bedraagt 239 euro.

Een hartenkreet van hoofdagent Koen Simmers. ‘Wilt u niet filmen als wij een slachtoffer reanimeren?’

De politie zegt mensen bewust te willen maken dat het filmen zeer onveilig is voor de verkeersveiligheid en voor de eigen veiligheid. “En blijkbaar heerst er een enorme sensatiezucht”, aldus een woordvoerder van de politie Rotterdam.

Bekeuren op kenteken

Het is gebruikelijk dat de politie iemand staande moet houden om een bekeuring uit te schrijven. In dit geval heeft de officier van justitie toestemming gegeven om de boetes uit te schrijven aan de hand van het kenteken. “Iemand aanhouden op de snelweg is niet altijd mogelijk. Bovendien wil je de weg zo snel mogelijk vrij hebben voor de rest van het verkeer”, aldus de woordvoerder.

In augustus schreef de politie tientallen boetes uit voor het filmen van een dodelijk ongeluk op de A58 bij Tilburg. Na het ongeval, waarbij een 48-jarige man om het leven kwam, ergerden agenten zich aan omstanders die de hulpverlening in de weg liepen of de reanimatie van een slachtoffer filmden.