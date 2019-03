Verenigde Staten houden Boeing 737 MAX 8 voorlopig in de lucht

De Verenigde Staten en Canada houden de Boeing 737 MAX 8, het vliegtuigtype dat in korte tijd twee keer verongelukte, voorlopig in de lucht, meldt het persbureau AP. India, Vietnam, de Verenigde Emiraten, Nieuw-Zeeland en Fiji besloten het luchtruim vanaf woensdag wel te sluiten.

In een verklaring laat de Amerikaanse luchtvaartautoriteit weten het toestel grondig te onderzoeken maar “geen problemen met de systemen” te hebben gevonden. Daarom ziet de autoriteit “geen reden om het vliegtuig aan de grond te houden”. Topman van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing Dennis Muilenburg zou de Amerikaanse president Donald Trump telefonisch hebben verzekerd dat het vliegtuig veilig is.

Vakbond

De Amerikaanse vakbond voor luchtvaartpersoneel heeft kritiek op het besluit. De vliegtuigramp roept volgens de bond “ernstige vragen op over de veiligheid”. De organisatie roept dan ook op het vliegtuig aan de grond te houden. Ook de Amerikaanse senator Ted Cruz, voorzitter van de Senaatscommissie over lucht- en ruimtevaart, noemde het “verstandig” om het vliegtuig aan de grond te houden tot de luchtvaartautoriteit “de veiligheid van deze vliegtuigen en hun passagiers garandeert”.

De Canadese minister van Transport lieten weten geen plannen te hebben om het vliegtuig aan de grond te houden maar dat “alle opties op tafel liggen”. Het luchtvaartpersoneel mag vliegen met het vliegtuigtype wel weigeren.

Gesloten

Het besluit van de Verenigde Staten en Canada is opvallend. Wereldwijd hebben meer dan veertig landen het luchtruim voor het vliegtuig gesloten. De Verenigde Emiraten lieten dinsdagavond weten het vliegtuig aan de grond te houden vanwege de overeenkomsten tussen de vliegrampen in Ethiopië en Indonesië. Ook de luchtvaartautoriteiten in Vietnam sluiten het luchtruim vanaf woensdagochtend voor het vliegtuigtype. Ook India sluit het luchtruim voor het vliegtuigtype vanaf woensdagochtend.

Dinsdag liet de Europese organisatie voor luchtvaartveiligheid EASA al weten het luchtruim te sluiten voor het vliegtuig. Volgens persbureau Reuters zou wereldwijd zeker twee derde van alle 737 MAX 8-vliegtuigen aan de grond staan.