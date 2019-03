Ook hoogste juridisch adviseur gaf May niet wat ze wilde

Er zijn weinig zaken waarmee je in het Verenigd Koninkrijk meer respect afdwingt dan met het stokstijf houden van je poot. En dat was precies wat Geoffrey Cox (58), de hoogste juridisch adviseur van de regering-May, dinsdagmiddag deed.

Wat de premier die dag het meeste nodig had van alles, was dat Cox haar laatste gesprek met de EU van goedkeuring zou voorzien. Dat hij in de Brusselse toezeggingen aan May een daadwerkelijke aanpassing zag van de omstreden backstop, de noodoplossing voor de Iers/Noord-Ierse grens. Alleen zo zou Mays deal nog kans maken bij de muitende Brexiteers in het Lagerhuis. Maar Cox zag het niet.

Dit Lagerhuislid voor het Zuid-Engelse Torridge and West Devon, met zijn karakteristieke basstem, moet onder enorme druk hebben gestaan om Theresa May te geven wat ze wilde. Cox zélf was nota bene naar Brussel gestuurd om namens haar gesprekken te voeren over een juridische oplossing voor de Ierse grenskwestie. Bij zoveel politieke druk en een eigen rol in het onderhandelingsproces, vreesden sommige Lagerhuisleden dat Cox’ advies een politiek sausje zou krijgen om Mays deal te redden.

Maar het tegendeel was waar en steunbetuigingen van collega-parlementariërs waren dinsdag talrijk, zowel van partijgenoten als van de oppositie. Joanna Cherry van de Schotse nationalisten zei het zo: „Ik heb respect voor Geoffrey Cox, dat hij de bubbel van zijn eigen partij zó heeft laten barsten.”

Cox, zoon van een militair, zit sinds 2005 in het parlement, maar zoekt pas sinds zijn aanstelling als wat in het Verenigd Koninkrijk attorney general heet, in juli 2018 de spotlights met gloedvolle speeches op partijcongressen en preken tegen Lagerhuisleden, die in zijn ogen hun wetgevende rol verkwanselen door in het Brexit-dossier vooral de belangen van zichzelf of hun partij voorop te stellen.

Cox heeft het pathos en de stem om instant-indruk te maken. In de Britse media wordt hij vanwege dat laatste vaak vergeleken met Mufasa, de hoofdpersoon uit The Lion King.

Toch was Cox voor zijn aanstelling als hoogste adviseur vooral bekend vanwege zijn nogal krenterige declaratiegedrag. Als een van de bestverdienende parlementariërs, met een advocatenpraktijk, bleek dat hij een pakje melk van 49 pence had gedeclareerd als onkosten, evenals onkruidbestrijder voor zijn kantoorstoepje. Die declaraties werden overigens afgewezen.