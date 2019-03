Liverpool en FC Barcelona laatste twee kwartfinalisten Champions League

Liverpool en FC Barcelona hebben zich woensdag bij de kwartfinalisten van het Champions League-toernooi gevoegd. De Engelsen wonnen op bezoek bij Bayern München met 1-3. Barcelona zette Olympique Lyon thuis met 5-1 opzij.

De Nederlandse verdediger Virgil van Dijk was aan de kant van Liverpool een van de doelpuntenmakers. Hij kopte zijn ploeg na ruim een uur spelen op voorsprong. Het had tot die tijd gelijk gestaan door een doelpunt van Sadio Mané, en eigen goal van Liverpool-verdediger Joel Matip. Mané maakte uiteindelijk ook de 1-3. Liverpool reikte vorig jaar tot de finale van de Champions League. Die werd verloren van Real Madrid.

Olympique Lyon kon met Memphis Depay in de basis niet voor een verrassing zorgen tegen FC Barcelona. De eerste wedstrijd in Lyon was nog in 0-0 geëindigd, maar thuis had de kampioen van Spanje niet veel moeite met de Franse bezoekers. Doelpunten waren er van Lionel Messi (2), Philippe Coutinho, Gerard Piqué en Ousmane Dembélé.

Vrijdag wordt in het Zwitserse Nyon door middel van loting bepaald wie elkaar treffen in de kwartfinale. Ajax is een van de laatste acht ploegen, na de spectaculaire overwinning vorige week bij Real Madrid.