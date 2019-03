Jubileumeditie Pinkpop mist klinkende headliner

The Cure, Lenny Kravitz en Armin van Buuren zijn toegevoegd aan de vijftigste editie van Pinkpop die op 8, 9 en 10 juni plaatsvindt in het Limburgse Landgraaf. Op de jaarlijkse persconferentie in Paradiso werd woensdag bekend gemaakt dat ook Jamiroquai, Elbow, Bastille en Die Antwoord op het festival staan, naast de eerder bekende hoofdacts Mumford & Sons en Fleetwood Mac. Golden Earring geeft acte de presence als oudste Pinkpop-act, met de eervolle vermelding dat de Haagse band ook op de eerste editie in 1970 speelde. Anouk versterkt haar positie als recordhoudster met de meeste Pinkpopoptredens, nu ze voor de zevende keer naar Landgraaf afreist.

Met Mumford & Sons, The Cure en Fleetwood Mac als hoofdacts op de respectievelijke dagen ontbreekt het Pinkpop aan een klinkende headliner in de orde van Bruce Springsteen, de Rolling Stones of Paul McCartney, die eerder voor uitverkochte edities zorgden. Een delegatie van de gemeenteraad van Heerlen was in Paradiso aanwezig om te beklinken dat het terrein op zondag 9 juni tot half twee ‘s nachts open mag blijven voor Armin van Buuren. De Nederlandse top-dj feliciteerde festivaldirecteur Jan Smeets per videoboodschap met zijn vijftigste editie. Pinkpop haalde het Guinness Book of Records als het langstlopende popfestival dat zonder onderbreking al die jaren bleef bestaan.

Met korte liveoptredens in Paradiso vierden nieuwkomer Mt. Atlas, het heropgerichte Krezip en Jett Rebel hun plek op Pinkpop 50. Zangeres Jacqueline Govaert van Krezip verklaarde het geweldig te vinden „dat we nu op het affiche staan”, doelend op de editie van 2007, toen dat niet zo was omdat Krezip op het laatste moment inviel voor Amy Winehouse. Andere acts op Pinkpop 50 zijn Cage The Elephant, Yungblud en George Ezra (vrijdag), Mark Ronson, Rowwen Heze en White Lies (zaterdag) en Slash Ft. Myles Kennedy, The Pretenders en First Aid Kit (pinkstermaandag).

Jan Smeets (74) toonde zich vooral blij met de verscheidenheid van bands en de aanwezigheid van Fleetwood Mac, „een droomband van vroeger, die ik in 1971 ook al eens geboekt heb op Pinkpop. Toen was het een sensatie!” De vijftigste Pinkpop wordt gevierd met een speciale postzegel en een Pinkpopmunt van de Koninklijke Nederlandse Munt. Ook verschijnt er een jubileumbier in blik met afbeeldingen van festivalposters, onder het motto ‘50 jaar terugblikken’.