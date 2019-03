Hoe krijg ik mijn zoon aan de deodorant?

Moeder: „Mijn zoon van 13 vindt deo gebruiken onnodig terwijl het de hoogste tijd begint te worden. Hij vindt douchen na het sporten ’s avonds ook onnodig, en bovendien slecht voor het milieu, want hij doucht ’s ochtends al. Uitleggen hoe vervelend het is als mensen stinken, haalt hem niet over. Zelf ruikt hij het niet, zegt hij.

„Mijn vrouw hoorde op een ‘Puberbreinbijeenkomst’ dat je je puber moet belonen als je wilt dat hij iets doet. Zij stelt nu voor hem iets te geven als hij twee weken lang elke dag deo gebruikt, een Rubick’s Cube bijvoorbeeld. Dat lijkt me niet de goede weg: de beloning zou moeten zitten in het feit dat je niet meer stinkt. Wat vinden de deskundigen?”

Stuur met humor en respect

Jelle Jolles: „Jongens die in de puberteit komen, gaan heel anders ruiken. Jongens zelf zien dat over het algemeen niet als een probleem. Ze ruiken het zelf niet, of ze bestempelen het niet als ‘vies’.

„Hij kan werkelijk nog niet inschatten dat dit vervelend kan zijn voor anderen. Het zelfinzicht van een puber is nog volop in ontwikkeling, dat is een neuropsychologisch proces waarin feedback van ouders heel belangrijk is. Bij pubers stuur je niet bestraffend, maar met humor en respect. Plagerig: ‘Goh, het lijkt wel of er een mestkar voorbij is getrokken, – oh ben jij dat?!’ Onderhandelen kan ook: ‘Ik heb hier erge last van, echt waar. Dat realiseer je je niet en dat geeft niet, maar ik kan hier niet tegen. Wat kun je daaraan doen? Zijn er ook dingen waaraan je je erg ergert bij ons? Laten we kijken of we die kunnen wegstrepen tegen elkaar.’ Dat noemen we ‘een horizontale interactie’.

„Dat iemand anders er last van heeft, dát moet de reden zijn waarom deze zoon uiteindelijk deo gaat gebruiken, zelfs als hij het zelf niet ruikt; niet vanwege een cadeautje. Heb geduld, dit soort opvoedingstrajecten hebben even tijd nodig.”

Doe het maar op je eigen kamer

Bas Levering: „Er zijn meer ouders die moeite hebben met pubers die niet onder de douche vandaan te krijgen zijn, dan met pubers die niet willen douchen. En dan klinken er evenveel argumenten. ‘Ik moest mijn haar wassen!’ Hier worden het milieu en het klimaat in stelling gebracht, maar er is altijd wel iets te zeggen natuurlijk. Dat je moe na het sporten liever thuis op de bank neerploft dan de douche opzoekt, is ook nog voorstelbaar. Dat je je eigen lichaamsgeur niet ruikt motiveert ook al niet. Een strak doucheregime op de sportvereniging kan natuurlijk wel helpen als je 13 bent.

„Met pubers moeten we voortdurend de strijd aangaan om ervoor te zorgen dat ze rekening met anderen gaan houden. Het is niet anders. In dit geval zou ik zeggen: ‘Als je stinken wil, doe het maar op je eigen kamer’, daar mag het ook een rommel zijn, – dat is zijn eigen plek, maar niet in de gemeenschappelijke ruimte, daar houden we rekening met elkaar.

„Het aardige is dat dit soort problemen bij de meeste pubers gewoon vanzelf verdwijnen. Als de seksuele belangstelling echt losbarst, staat hij straks weer te lang onder de douche.”