Flink meer meldingen van mogelijke leveringsproblemen medicijnen

Het aantal meldingen van fabrikanten over mogelijke medicijntekorten is vorig jaar fors gestegen. In 2017 waren er 536 meldingen, het afgelopen jaar nam dat aantal toe tot 1.390, schrijft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen woensdag. De stijging komt vooral doordat het meldpunt meer bekendheid heeft gekregen, aldus een woordvoerder. Ook is een deel van de meldingen toe te schrijven aan de medicijntekorten.

Een melding van een mogelijk medicijntekort hoeft niet te betekenen dat dat tekort er ook daadwerkelijk is. Fabrikanten zijn volgens een woordvoerder verplicht voorziene problemen te melden. In bijna alle gevallen, op zes geneesmiddelen na, is er een alternatief voor de patiënt gevonden. Hierbij gaat het om een drankje in plaats van een pil of medicijnen uit een ander land. Ook hebben apothekers medicijnen voor bijvoorbeeld maar een maand meegegeven in plaats van drie maanden, of een medicijn met een andere sterkte.

Lees ook: Iedereen wijst naar de ander bij pillentekorten

Vertraging in de productie

Ruim de helft van de mogelijke tekorten komt door vertraging in de productie van een medicijn. Ook spelen leveringsproblemen door de toegenomen vraag (16 procent) en problemen met de distributie en planning (14 procent) een rol in de mogelijke tekorten.

In 2018 waren er meer dan zeshonderd geneesmiddelen uitverkocht. De receptgeneesmiddelen waren voor een periode van zeker vier weken niet leverbaar. Dat gold onder meer voor de anticonceptiepil Microgynon 30, die in Nederland door zo’n 1,2 miljoen vrouwen gebruikt werd. Na een maand ontstaan er volgens de grootste farmaceutische groothandel Mosadex “serieuze problemen voor patiënten”. Een jaar eerder waren 340 middelen niet leverbaar.