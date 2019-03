Filmoverzicht: Nicole Kidman op haar best in ‘Destroyer’, ‘Sunset’ is opnieuw grensverleggend

●●●●● Destroyer: Drama ‘Destroyer’ is een traditionele wraakfilm waarin we zien hoe een agent stap voor stap dichter bij de man komt die haar leven heeft vernield. Nicole Kidmans acteertalent zorgt dat de film de gemiddelde thriller overstijgt. Lees de recensie: Nicole Kidman op haar best als ruwe politievrouw Regie: Karyn Kusama. Met: Nicole Kidman, Sebastian Stan, Bradley Whitford, Scoot McNairy. in: 49 bioscopen

●●●●● Sauvage: Drama In de rauwe debuutfilm van Camille Vidal-Naquet behandelen meerdere mannen prostitué en junk Leo als een dier. Ondanks zijn harde bestaan raakt hij niet verbitterd. Lees de recensie: Sekswerker op zoek naar tederheid Regie: Camille Vidal-Naquet. Met: Félix Maritaud, Eric Bernard. In: 13 bioscopen. Ook te zien op de Roze Filmdagen, 14 t/m 24 maart.

●●●●● What Men Want: Komedie In de remake ‘What Men Want’ kan een zakenvrouw plotseling de gedachten van het andere geslacht horen. Dat blijkt niet bijster interessant te zijn. Lees de recensie: Mannen zijn heel saai in hun diepste gedachten Regie: Adam Shankman. met: Taraji P. Henson, Aldis Hodge, Richard Roundtree. In: 86 bioscopen

●●●●● The Beast in the Jungle: Arthouse Clara van Gools ervaring als regisseur van dansfilms kwam goed van pas bij de verfilming van ‘The Beast in the Jungle’; de bewegingen van de acteurs onderstrepen het stroperige van de tijd waarin wordt gewacht en verlangd. Lees de recensie: ‘The Beast in the Jungle’: eindeloos verlangen naar méér Regie: Clara van Gool. Met: Sarah Reynolds, Dane Jeremy Hurst, Claire Johnston. In: 14 bioscopen

●●●●● Sunset (Napszállta): Drama Het onderwerp van de nieuwe film van László Nemes is minder extreem dan van zijn bekroonde Holocaustdrama ‘Son of Saul’, maar zijn audiovisuele aanpak is even grensverleggend. Lees de recensie: Nemes maakt personages speelbal van het lot Regie: László Nemes. Met: Juli Jakab, Levente Molnár. In: 26 bioscopen

●●●●● Another Day of Life: Documentaire ‘Another Day of Life’ is gebaseerd op het boek dat de Poolse journalist Ryszard Kapuscinski schreef over zijn ervaringen tijdens de burgeroorlog in Angola. Lees de recensie: In het hoofd van de oorlogsverslaggever Regie: Raúl de la Fuente, Damian Nenow. In: 29 bioscopen