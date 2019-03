Europees Hof: regels gezinshereniging vluchtelingen zijn te streng

De regels voor gezinshereniging worden te streng geïnterpreteerd. Daardoor kunnen familieleden van vluchtelingen met een verblijfsvergunning niet naar Nederland komen, terwijl ze daar mogelijk wel recht op hebben. Dat blijkt uit een uitspraak van het Europees Hof van woensdag.

Het Hof vindt dat als een vluchteling moeite heeft met het aantonen van de gezinsband, Nederland meer moeite moet doen om die band op een andere manier te verifiëren. „De bijzondere situatie van vluchtelingen die gedwongen waren hun land te ontvluchten, betekent dat het voor hen vaak onmogelijk of gevaarlijk is om officiële documenten in te dienen of contact op te nemen met diplomatieke of consulaire instanties van het land van herkomst”, aldus het Hof. Er moet meer moeite worden gedaan om aan andere documenten te komen, of er moet een dna-test worden afgenomen.

Eritrese vluchtelingen hebben vaak grote problemen

In de praktijk zijn het vaak Eritrese vluchtelingen die hun gezinsband niet of moeilijk kunnen aantonen bij gebrek aan officiële documenten. Zo moet er bij een huwelijk een huwelijksakte van de Eritrese overheid worden overlegd, hetgeen Eritreeërs vaak niet hebben. Een trouwboekje is onvoldoende bewijs.

De aflopen jaren hebben duizenden vluchtelingen in bezwaar gemaakt nadat hun aanvraag voor gezinshereniging was afgewezen, zegt Vluchtelingwerk Nederland. De organisatie hoopt dat de gezinshereningsaanvragen die zijn afgewezen, nu alsnog l ingewilligd worden. Daarbij moet de Nederlandse overheid haast maken, „zodat nieuwe aanvragen niet meer onterecht afgewezen zullen worden”, zegt een woordvoerder.