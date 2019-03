‘Enige overgebleven sculptuur Da Vinci’ tentoongesteld in Florence

Het vijftig centimeter grote terracottabeeld Maagd Maria met het Lachende Kind uit de vijftiende eeuw is het enige nog overgebleven beeld van Leonardo da Vinci. Dat zeggen conservatoren van het Palazzo Strozzi in Florence. Het beeld is daar nu te zien op de tentoonstelling Verrocchio: Master of Leonardo. Volgens de curatoren zou Da Vinci het rond 1472 hebben gemaakt, toen hij in de leer was bij de beeldhouwer Verrocchio, zo stellen ze in The Guardian.

Er wordt al langer gezegd dat Leonardo da Vinci naast schilderijen en tekeningen ook sculpturen zou hebben gemaakt. Maar er waren nog geen overgebleven sculpturen bekend.

Ook Da Vinci-kenner en kunsthistoricus Francesco Caglioti van de universiteit van Napels schrijft het beeldje toe aan Da Vinci. Details in het lachende gezicht van Jezus en de plooien in het kleed van Maria zouden overeenkomen met bekende schetsen van Da Vinci. Caglioti beschouwt de glimlach van de Maria-figuur als het „prototype van de raadselachtige glimlach in het werk van Da Vinci, zoals die van de Mona Lisa”, zegt hij in The Guardian.

Het Victoria and Albert Museum in Londen schrijft het beeld vooralsnog toe aan de beeldhouwer Antonio Rossellino. Op de website vermeldt het museum wel dat het ook van Da Vinci, diens leermeester Verrocchio of de kunstenaar Desiderio da Settignano zou kunnen zijn.

Da Vinci werd in 1899 al genoemd als mogelijke maker van het beeld, zegt een medewerker van het Victoria and Albert Museum in The Guardian. De recente claim van Caglioti heeft die discussie dus nieuw leven ingeblazen.