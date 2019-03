Dit schrijven de Britse kranten na de nieuwe nederlaag van May

Opnieuw verwierp het Britse Lagerhuis dinsdag het Brexitakkoord van Theresa May. Met 391 stemmen voor en 242 stemmen tegen leed de premier voor de tweede keer dit jaar een zware nederlaag. Evenals na de historische eerste stemming over het akkoord in januari, pakken de Britse ochtendbladen dan ook uit met de impasse.

“Opnieuw een enorme nederlaag voor May. En slechts 16 dagen tot Brexit”, kopt The Guardian. Volgens de krant vormt het debakel “een nieuwe klap voor haar verbrijzelde gezag”.

Volgens de Financial Times heeft May “de controle over Brexit verloren”, nu parlementariërs de herziene deal hebben verworpen. De “overweldigende” marge van 149 stemmen betekent volgens de krant dat “haar gezag aan flarden is”.

The Times houdt zich minder in. “Tot wanhoop gedreven”, kopt de krant, boven een close-up van May nadat ze dinsdag het parlement verliet. Het Verenigd Koninkrijk verkeert volgens de krant in crisis nu het plan van May “opnieuw is vermorzeld”.

De tabloids concentreren zich op de tegenstelling tussen de uitslag van het Brexitreferendum van 2016 en het onvermogen van het Lagerhuis om het eens te worden over de uittreding. “Bijna duizend dagen nadat het land stemde om de EU te verlaten, lijdt May opnieuw een nederlaag”, schrijft de Brexitgezinde Daily Express. Uitstel ligt volgens de krant op de loer. “Hoeveel meer hiervan kan Groot-Brittannië verdragen?”

Ook de Daily Mail neemt de politiek op de korrel, onder de kop “The House of Fools” (Huis van Dwazen, een verwijzing naar House of Commons). Volgens de tabloid hadden Lagerhuisleden het “binnen handbereik” om Brexit af te leveren. “Maar gisteravond kozen minachtende parlementsleden er in plaats daarvan voor om ons wanhopende land in chaos te storten”.

The Sun legt de nadruk op het feit dat May haar stem kwijt was. “Croaky Horror Show”, kopt de krant: schorre gruwelshow. En over croaky gesproken: het herziene akkoord van de premier is volgens de krant “croaked” - platte taal voor ‘dood’.